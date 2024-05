Joel Díaz propone multas e inhabilitación para tránsfugas

Joel Díaz es el candidato vicepresidencial que acompaña a Miguel Vargas en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Luego de 24 años de militancia, se enorgullece de haber permanecido en el mismo partido desde su adolescencia y de haber resistido, incluso, la gran división en la que la mayoría de los dirigentes del PRD se marcharon para formar el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Por eso, tiene una postura tajante contra el transfuguismo y cree que debería castigarse a las personas y a los partidos que incurren en esa práctica.

Propone modificar las leyes de Partidos Políticos (33-18) y la de Régimen Electoral (20-23) para imponer multas económicas e impedimento de participar en elecciones a los tránsfugas, y establecer que las posiciones se queden en las organizaciones políticas.

"No solamente es contemplar una multa económica, debe de contemplar una sanción para el partido que lo adopta y para el dirigente que se está yendo", sugiere Díaz.

El PRD también ha sufrido la emigración de dirigentes y autoridades electas hacia el PRM, aunque algunos también han hecho lo contrario. Por ejemplo, el senador de La Romana, Iván Silva, y la diputada de San José de Ocoa, Altagracia Yarelys Encarnación, se fueron del PRM al PRD.

Corrupción

Joel Díaz pone en entredicho la lucha contra la corrupción del Gobierno, dice que deben someter también a funcionarios actuales y critica la "politiquería".

"Nosotros no tapamos ningún tipo de corrupción. Ahora bien, yo creo que no debe ser un elemento de politiquería barata, porque, si bien es cierto que tuvimos actos dolosos en administraciones anteriores, no menos cierto es que también tenemos denuncias en la administración actual", acusa.

Desde chiquito

Joel Díaz asegura que es perredeísta desde que estaba en el vientre de su madre, y su padre, Rafael Díaz Filpo, era uno de sus dirigentes de alta jerarquía. Su papá luego se convirtió en juez del Tribunal Constitucional (TC).

El político, de 42 años, ha sido el presidente de la Juventud del PRD y creador de varios movimientos de apoyo a las aspiraciones presidenciales de Miguel Vargas. Fue candidato a diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional y vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y de la Internacional Socialista (IS).

Personal

Es amante de la velocidad y del offroad. Esto es, recorrer terrenos silvestres en diferentes tipos de motocicletas. Es padre de dos hijos y juega dominó.

Crédito para emprendedores Entre las principales iniciativas que Joel Díaz impulsaría, en caso de que su candidato presidencial ganara las elecciones del 19 de mayo, está un proyecto de ley para garantizar a los jóvenes un primer empleo y modificar el sistema de educación superior para insertar carreras tecnológicas y vocacionales a partir de las necesidades profesionales de los municipios. En su plan de gobierno también plantea crear un programa de primer crédito para los emprendedores con el fin de que no tengan que endeudarse con el crédito informal. Propone eliminar el anticipo del impuesto sobre la renta que deben pagar los empresarios.