Turismo y Cultura inician proyecto que amplía la rehabilitación de la Ciudad Colonial

“Le llegó el momento a la Ciudad Colonial”… con esa expresión del ministro de Turismo, David Collado, se dejó iniciado este miércoles el “Proyecto de Reconstrucción y Acondicionamiento de Calles, Aceras y Contenes de Ciudad Colonial”, complementario al que ejecuta el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de 90 millones de dólares en parte del centro histórico.

Se trata de un proyecto que busca impactar a los residentes en la parte norte o alta de los sectores Santa Bárbara, San Antón, San Miguel y San Lázaro con la reconstrucción de 17 tramos de calles por valor de 110 millones de pesos, de un total de 460 millones que comprende la intervención del Alcázar de Colón, el Panteón de la Patria y la Puerta de la Misericordia, entre otras obras.

Las calles que serían intervenidas en la parte norte son: Polvorín, tramo Mercedes Juan Isidro Pérez; Restauración, José Reyes, Meriño; Duarte, Restauración La Noria; José Reyes, tramo Las Mercedes. También la Santomé, Espaillat, Sánchez, Santiago, Francisco Cerón, 19 de Marzo, Juan Isidro Pérez, Vicente Celestino Duarte y José Gabriel García. En todas ellas se trabajará en las aceras, calles y el drenaje pluvial.

Collado dio el primer picazo del proyecto, junto a la ministra de Cultura, Milagros Germán; a la representante de la Alcaldesa Carolina Mejía, señora Rosalía Féliz; a Juan Mubarak, director de Patrimonio Monumental; a David Llibre, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y a William García, presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Ciudad Colonial.

La unidad de distintas entidades oficiales como Turismo, Cultural, la Alcaldía, es parte del Comité para la Preservación de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, creado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 283-21 para desarrollar el “Plan de Acción de Ciudad Colonial 2022-2023".

“Vamos a iniciar este proceso de rescate de la Ciudad Colonial invirtiendo 460 millones de pesos del presupuesto del Ministerio de Turismo para unificar esfuerzos con la Alcaldía, con Cultura y con todas las demás instituciones para que esta Ciudad Colonial pueda brillar en el mundo como lo que es, un patrimonio mundial, y es por eso que le llegó el momento a la Ciudad Colonial independientemente de los 90 millones de dólares que está Invirtiendo el Banco Interamericano de Desarrollo(BID)”, dijo el ministro David Collado.

Durante el acto del primer picazo para iniciar los trabajos, el ministro Collado dijo que el mundo habla de la República Dominicana como uno de los principales destinos turísticos y que eso ha sido posible porque se han dejado de lado intereses particulares para abrazar un tema como el turismo.

“Somos el número uno en el mundo, orgullo mundial en Francia, Italia, Madrid, en Canadá, en Colombia se está hablando de lo que está sucediendo en la República Dominicana, que una nueva generación decidió hacer las cosas diferentes porque no robamos, yo no cojo comisión, yo no hago negocios, esta obra que se inaugura ahora ha sido declarada desierta tres veces. El Alcázar de Colón ha quedado desierto dos veces porque aquí no se llama fulano ten esta obra, eso no sucede en nuestra administración”, enfatizó

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/11/hombre-parado-junto-a-una-camioneta-deceb1ea.jpg Algunos de los materiales que son utilizados en calle Las damas (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/11/11012023-remozamiento-zona-colonial---joliver-brito53-94f6db49.jpg Los trabajos se hacen minuciosamente para recuperar objetos históricos (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/11/11012023-remozamiento-zona-colonial---joliver-brito56-19259a25.jpg Los trabajos iniciaron el pasado año (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/11/hombre-sentado-en-una-piedra-c53f7e7a.jpg Tantos el proyecto del BID como el inciaido ayer por Turismo y Cultura comprenden reconstrucción de calles (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/11/una-banca-en-la-calle-2b222c32.jpg Ya este tramo de calle las Damas fue intervenido (JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/11/tractor-en-medio-de-la-calle-e1a03144.jpg Equipos utilizados en los trabajos de calle Las Damas (JOLIVER BRITO)

Más obras

Juan Mubarak, director de Patrimonio Monumental, del Ministerio de Turismo informó de 43 proyectos a ser ejecutados en la Ciudad Colonial bajo el Ministerio de Turismo y de Cultura mediante el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur). Los proyectos son independientes al que desarrolla el BID, pero que se tomó en cuenta por la población que allí vive.

“Siendo la zona norte la de mayor impacto por contener cuatro sectores de mayor población dentro del centro histórico como son Santa Bárbara, San Antón, San Miguel y San Lázaro. Cabe señalar que las calles José Gabriel García y Arzobispo Portes, por ser las vías de ingreso de las Ciudad Colonial”.

Se contempla el recapeo y el asfaltado de todas las calles inventariadas, el acondicionamiento de las aceras como forma de promover el acceso universal para asegurar la integración y la inclusión social.

Mubarak informó que están en proceso de licitación la restauración del Alcázar de Colón, la restauración de la Puerta de la Misericordia, la reconstrucción de la calle Colón, la Eugenio María de Hostos, el Callejón de Regina, la restauración de fachadas de edificaciones patrimoniales., la intervención de las ruinas de San Francisco, del hospital San Nicolás de Bari, las casas reales, la Casa Aybar y el adoquinado de la calle José Gabriel García y la revitalización del parque San José.

Una ciudad modelo

La ministra de Cultura, Milagros Germán, afirma que el proyecto iniciado ayer en la parte norte de Ciudad Colonial es una muestra del interés del presidente Luis Abinader y su el compromiso de convertir el centro histórico en un modelo tanto para los dominicanos como para los visitantes extranjeros.

“Nosotros somos los hijos de Juan Pablo Duarte, que también caminó por estas mismas calles, venimos de esa estirpe y estas obras que hoy se inician, invitan al mundo a caminar y recordar nuestra historia y disfrutar de nuestra alegría, de nuestros monumentos culturales y clima porque también somos hijos del sol y la luz”, dijo Germán durante el acto.

El proyecto del BID

Los trabajos de recuperación de los espacios públicos en calles priorizadas comenzaron a final del año pasado. Comprenden 4.7 kilómetros de calles priorizadas y en la actualidad se interviene la calle Las Damas, en la cual se adoquinaron unos 20 metros y fue instalado el sistema de agua. Sin embargo, los trabajos marchan lentos debido a que la remoción del terreno se hace con delicadeza para no dañar elementos históricos enterrados.

La zanja es abierta con cuidado y en algunos lugares se utilizan martillos manuales con cepillos de hierro para identificar los objetos encontrados como lo recomiendan los arqueólogos. En sentido general se rehabilitará el pavimento, calzadas, aceras, el sistema hidrosanitario, soterrado de redes eléctricas y de telecomunicaciones, sustitución de redes de agua.

También comprende un plan medioambiental, nuevo, plan piloto de electrobuses, un programa para el manejo de los residuos sólidos y de iluminación. De igual modo rehabilitación de fachadas. El Banco Interamericano de Desarrollo dispone de 90 millones de dólares para esa segunda etapa del proyecto de recuperación de la Ciudad Colonial.