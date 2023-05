Vecinos de Gascue reportan mal olor a cloaca

Vecinos del sector de Gascue denunciaron que desde hace varios días sienten un fuerte olor a cloaca, sin que conozcan las causas, por lo que demandaron una investigación por parte de las autoridades competentes.

Indicaron que el mal olor no es permanente, pero sí molestoso, que no los deja vivir en paz ni de noche ni de día. Diario Libre realizó un recorrido por varias calles Héctor García Godoy, Santiago, Josefa Perdomo, Bolívar, Pasteur, Lea de Castro donde se ha denunciado el mal olor y no encontró indicios de sistema cloacal que pudiera generar la pestilencia.

"A veces se siente", dijo una señora residente en la calle Josefa Perdomo, mientras que un empleado privado indicó que no ha sentido el mal olor, pero ha escuchado comentarios de vecinos. "A veces cuando viene el camión succionador y recoge la materia fecal y los orines de esos baños móviles (y señala una construcción), se siente un mal olor", dijo un vigilante de una empresa privada.

Algunos vecinos utilizaron las redes sociales para denunciar el caso y una de ella identificada como Patricia Guerrero dijo: Hay un olor raro desde ahorita por Gazcue y se siente tóxico. Me pican los ojos y todo. El olor entra con todo y ventanas cerradas", expresó.

Otra afectada indicó: "Huele a cloaca por mi casa! Es tan fuerte el olor que me despertó". Un joven que no se identificó y que labora en un pequeño negocio de Gascue dijo que por la calle Lea de Castro sintió el mal olor la mañana de este lunes.

Diario Libre consultó a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) para saber si tenían conocimiento del caso, pero no hubo respuesta.

Quejas por servicio energético En lo que todos los vecinos coinciden es el precario servicio energético. Algunos informan que en ocasiones los apagones duran tres, cuatro y hasta horas. "Eso si es un desastre, por aquí hay un relajo con la luz", dijo un vecino. Indicó que en algunas ocasiones se quedan sin energía porque explotan transformadores, pero que en otros casos es porque la empresa distribuidora les corta el servicio.