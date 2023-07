Mochotran demanda pensiones para choferes con más de 65 años

El Consorcio de Empresas del Transporte (Mochotran) demandó este jueves del Gobierno que otorgue pensión a los choferes que han dedicado toda vida al transporte de pasajeros y los incluya en el programa "Vivienda Feliz".

Alfredo Pulinario (Cambita), gerente general de Mochotran, se reunión con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a quienes planteó ese y otros temas.

"Hay miles de choferes que pasan de 65 años y esos choferes ya no pueden trabajar, no están trabajando, están en su casa, pero no están pensionados, no tienen ni para comprar una aspirina, le pedimos que hay que pensionar y nosotros sí vamos a luchar hasta donde sea necesario para reclamar que se pueda corregir eso", dijo Cambita.

Otra demanda es que sean rotulados los vehículos dedicados al transporte público porque hay muchos "piratas" que están utilizado las rutas sin estar autorizados. Dijo que, como consecuencia de eso, se producen muchos atracos a pasajeros que abordan esos vehículos.

Además, denunció que sigue la delincuencia en el transporte, que se manifiesta además de atracos, en acciones que impiden el trabajo de los que realmente tienen rutas de vehículos asignadas.

Llamó la atención sobre la cantidad de extranjeros que conducen vehículos del transporte "sin tener ni cédulas, menos licencia" e instó a las autoridades a que actúen ente esa situación violatoria a la Ley 63-17.

También solicitó que se aplique el Bono Gas a todos los choferes del transporte público porque hay muchos que, sí lo tienen, pero otros no y, consideró que no es justo que el que no lo tiene siga cobrando solo 35 pesos de pasaje mientras los que lo reciben cobran el mismo precio.