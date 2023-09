Estudio plantea el cobro de la basura por medio de la factura eléctrica

Un estudio con fondos del centro de investigaciones J-PAL Latinoamérica y el Caribe (LAC) concluyó que la baja tasa de recaudación de la Alcaldía del Distrito Nacional por el pago de la basura, podría mejorar cobrando el servicio a través de la factura eléctrica y que tenga consecuencia legal el incumplimiento de dicho pago.

El estudio fue realizado por José Antonio Pellerano, doctor en economía, y su colega Christopher Neilson, en el año 2018 mediante un plan piloto. Fue una investigación que duró alrededor de un año y medio y tuvo un costo de 68,000 dólares.

“Dado el contexto en República Dominicana, donde muchos de los servicios públicos tienen una baja tasa de cobro, entendí que era un terreno fértil para llevar una investigación que produjera resultados valiosos para la institución pública”, explicó Pellerano.

Metodología

El propósito fue una aproximación experimental que permitiera fomentar el pago por el servicio de recogida de residuos sólidos en el Distrito Nacional. Se hizo una primera encuesta por teléfono a 5,000 clientes de manera aleatoria.

Luego se tomó una muestra de aproximadamente 600 edificios, 60 % de los cuales fueron de Naco, Piantini, Ensanche Quisqueya, Paraíso, Mirador Norte, Gascue, El Millón y Evaristo Morales, entre otros, y se enviaron dos tipos de cartas basadas en la economía experimental.

Consecuencias

Un primer mensaje informaba a los ciudadanos sobre la consecuencia que implica el atraso en el pago del servicio y un segundo mensaje contenía información de que el inmueble, (el edificio) se encontraba dentro de la minoría que representaba atraso con el pago a la Alcaldía. A cada apartamento se le entregaron las dos cartas.

De acuerdo con José Antonio Pellerano los resultados fueron positivos. De lo que se trataba era de medir efectos a partir de una muestra de estudio que se divide aleatoriamente con el componente experimental al dividir en grupos los que reciben los mensajes y un “grupo control” que no recibió mensajes.

En febrero de 2019 se solicitó información a la Alcaldía para evaluar el efecto de las cartas enviadas a los vecinos en el comportamiento de pago tres meses después y el resultado fue el siguiente: “Resulta que el mensaje tipo 'consecuencias' aumentó la incidencia de pago en un 15 %.

En el caso del grupo control, los edificios que no recibieron ningún tipo de mensaje, pagaron el servicio de basura en un 15 %. Lo que significa que el mensaje tipo “consecuencias” duplicó el cumplimiento de pago que llegó casi a un 30 % en ese grupo.

“Si usted lo toma en términos porcentuales de 15 a 30 se duplica, es un incremento del 100 % en la incidencia del pago de la basura. Sin embargo, el mensaje tipo 'norma social' que le informaba al edificio que se encontraba dentro de la minoría que no pagaba, tuvo un efecto de solamente un 5 % y no fue estadísticamente significativo, es decir, que no tenemos evidencias robustas de que ese mensaje haya tenido un efecto”, precisó Pellerano.

Recomendaciones

Acordar el cobro de la basura junto a la factura eléctrica .

Aplicar régimen de consecuencia por medio del buró de crédito nacional.

Visitas “puerta a puerta” a cada casa con deuda.

Urgencia de un plano catastral actualizado del Distrito Nacional, con censo propiedades.

Que la Alcaldía actualice su base de datos de clientes que pagan y los que tienen atrasos.