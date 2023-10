Ambiente de desesperanza y discusiones en alcaldías de Santo Domingo Este y Oeste

Ambiente de desesperanza, cansancio e incertidumbre reinaba ayer lunes en las alcaldías de Santo Domingo Este y Oeste, luego que los alcaldes de ambas demarcaciones perdieran las primarias, organizadas por su organización, el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En Santo Domingo Este el lobby estuvo menos concurrido que en otros tiempos y en los pasillos y algunas oficinas la gente no se notaba muy contenta.

Nadie quería hablar de lo sucedido este domingo uno de octubre, cuando el alcalde Manuel Jiménez fue derrotado por el pastor Dio Astacio en las primarias internas del partido para escoger a su candidato a esa alcaldía para las elecciones de 2024.

Para el presidente del Concejo de Regidores del PRM, José Ramón Jiménez, el problema de la derrota del actual alcalde se debió a que nunca conectó con los electores, sin embargo, lo consideró como un activo importante.

Jiménez dijo que las primarias fueron un proceso excelente, que no se esperaba mejor y con los mejores resultados. Destacó que la participación estuvo en la media de un 25 %, porque de 149,000 electores participaron unos 65,000.

Indicó que ahora se impone la unidad del partido y aseguró que esa es la línea del ganador a la candidatura Dio Astacio, quien le comunicó por teléfono de su interés de la unificación y reintegración de los perremeístas.

Para algunos residentes en Santo Domingo Este la derrota de Manuel Jiménez era de esperarse, debido a que, según expresaron, ha desarrollado una pésima gestión.

Jhonny Fernández dijo que la administración de Jiménez "ha sido la peor que ha tenido el municipio".

Indicó que se ha dedicado a enfrentar a los dealers, a pesar de que los apoyaron para llegar donde está.

Mientras que Juan Vásquez manifestó que no se sintió motivado a votar y dijo del alcalde que tiene más de tres años en el cargo y no ha hecho nada por el municipio, porque no recoge la basura y las calles están llenas de hoyos.

Santo Domingo Oeste

En este municipio los ánimos estaban caldeados entre simpatizantes de José Andújar, quien perdió de Francisco Peña.

En la Alcaldía había poco personal laborando, alegando que estaban cansados por el proceso de primarias. Los presentes dijeron que los que no acudieron a sus puestos de trabajo fue por esa razón.

Algunos ciudadanos se enfrentaron verbalmente y otros vociferaban desde vehículos: "Y ahora, cómo les quedó el ojo".

Hamlet Almonte estimó que el gran perdedor fue el presidente Luis Abinader, porque fue derrotado por la gente de Hipólito Mejía, quien, según aseguró, intervino para que perdiera José Andújar y ganara Francisco Peña.

Afirmó que Peña no tiene nada que exhibir porque fue alcalde y no hizo nada, sin embargo, José Andújar sí.