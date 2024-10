Los empleados de Falcondo que no cobran: entre enfermedades y precariedades

Con más de tres meses sin cobrar su sueldo, trabajadores de la empresa minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) se reunieron la mañana de este martes en la Gobernación de Bonao para protestar y llamar la atención sobre su situación laboral tras la quiebra de la compañía.

Mañana, 23 de octubre, tendrán una reunión con el Gobierno. “Desde diciembre la empresa entró en una etapa de incumplimiento de nuestro contrato”, explica Andrid Valdés, vocero de los trabajadores. “Mañana tenemos una reunión en Santo Domingo con varios ministros”, añade. Entre ellos estará Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo, aseguran.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/23/whatsapp-image-2024-10-23-at-11.13.03-am.jpeg Andrid Valdés, durante la manifestación. (EDDY VITTINI)

Sin embargo, aunque esta reunión significa un soplo de esperanza para que termine la pesadilla de los colaboradores de Falcondo, decenas de ellos están en una situación precaria, con mala salud y con problemas para salir adelante.

Los que se dejaron su piel en la empresa

Antonio Hierro Lora es una de esas personas que tuvo un accidente laboral en la empresa y representa a los pensionados por enfermedad de Falcondo. “Tuve un accidente en 2004 y salí incapacitado”, dice a Diario Libre.

“Hoy en día Falcondo nos ha dejado fuera a los pensionados por enfermedad. Tenemos cinco meses que no cobramos. Yo no puedo trabajar, tengo tres operaciones”, concreta, preocupado. Hierro Lora es un hombre alto y corpulento. En 2004, tuvo un accidente con un camión en la mina.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/23/whatsapp-image-2024-10-23-at-11.13.31-am.jpeg Antonio Hierro Lora, durante la manifestación. (EDDY VITTINI)

Eran 42 pensionados por enfermedad. Sin embargo, la empresa negoció con la mayoría, por lo que quedan 10 trabajadores desamparados que dieron una parte de su vida a Falcondo. Tras una vida de servicio, llevan cinco meses sin cobrar. “Necesitamos el seguro, necesitamos las medicinas”, finaliza.

Toda una vida de trabajo

Confesor Castillo lleva 22 años trabajando en Falcondo. A pesar de que hace meses que no recibe el sueldo, la empresa no lo ha desvinculado, por lo que no puede aplicar para otros trabajos.

“Yo no tengo seguro, tengo hipertensión, no hay para medicamentos”, explica, también preocupado.

Él no es el único que tiene problemas de salud. Debido a los impagos, estos trabajadores llevan meses con una calidad de vida inferior a lo acostumbrado, por lo que están enfermando. La novedad: no cuentan con seguro médico.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/23/whatsapp-image-2024-10-23-at-11.13.55-am.jpeg El ataúd, en la manifestación. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/23/whatsapp-image-2024-10-23-at-11.14.20-am.jpeg Vladimir Marte Lantigua, durante la manifestación. (EDDY VITTINI)

Un ataúd durante la manifestación

Vladimir Marte explica que durante estos meses de impagos, varios compañeros han tenido infartos. “Estamos enfermando uno a uno. La falta de seguro, la falta de pago, los problemas en la calle, la familia… Estamos cayendo uno a uno y no sé si mañana voy a ser yo”, determina.

Durante la manifestación expusieron un ataúd negro con una cruz. Vladimir la señala y explica su significado: “El significado de ese ataúd es que debido a que no contamos con el seguro médico ni los recursos para pagar una clínica, porque no nos están pagando, ha llevado a que varios compañeros tengan infartos”, concluye.