Los teteos llegan a la Ciudad Colonial e intranquilizan a vecinos

Residentes en Ciudad Colonial denunciaron el desorden que hubo la noche de ayer en los parques Duarte y Colón, de la Ciudad Colonial donde un grupo de jóvenes realizaron un "teteo" que intranquilizaron a los vecinos, obstruyeron el tránsito y dejaron basura esparcidas por todo el lugar.

Es el segundo año que se hace esta festividad con motivo de las fiestas de Halloween en la que participan gente de varios sectores de la ciudad que acuden al lugar a tomar, bailar y a realizar otras actividades impropia de esa zona hasta pasadas las 4:00 de la madrugada.

Raquel Casares, presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial (Aprecc) dijo que hay negocios que promueven estas fiestas de Halloween y no se toma en cuenta la capacidad de carga de visitantes que puede soportar la ciudad colonial.

Explicó que fue tanta la basura dejada en el lugar que las brigadas de la Alcaldía no daban abasto, aunque a media mañana ya el lugar estaba totalmente limpio, excepto en la calle Billini, con Eugenio María de Hostos, donde reporteros de Diario Libre pudieron observar vasos, botellas rotas y materia fecal, además de un fuerte olor a orines.

"Demasiado ruido para una noche, no para las personas que vivimos aquí", dijo Casares. Otros vecinos manifestaron que el bullicio fue prácticamente permanente, algunos no pudieron conciliar el sueño por esa situación. Hicieron un llamado a las autoridades para que esa fiesta sin orden no vuelva a ocurrir.

