En Los Girasoles piden arreglo "urgente" de cañada tras lluvias intensas del fin de semana

El pasado sábado 18 de noviembre, algunas comunidades del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, se vieron sumidas en la desesperación cuando las intensas lluvias por el disturbio tropical azotaron la zona, registrando inundaciones que obligaron a algunos residentes a abandonar sus hogares para resguardar sus vidas.

Las imágenes de las calles transformadas en ríos improvisados y las viviendas sumergidas dan testimonio de la magnitud del desastre. Muchos de los comunitarios ayudaron con la evacuación de personas que sufren la pena de tener sus ajuares destruidos.

La comunidad señaló que la cañada de Los Girasoles, popularmente conocida como "Come Vaca", emitió señales previas al desastre luego de que, en días anteriores, con pocas lluvias, registraba una gran acumulación de agua. Ante esta situación, piden al Gobierno soluciones precisas antes de que las lluvias vuelvan a convertirse en una amenaza letal.

Al hablar sobre la situación en las que viven y ante la cantidad de eventos climáticos que se están presentando en la República Dominicana, requieren con urgencia medidas preventivas y efectivas para evitar pérdidas humanas en el futuro.

Entre las preocupaciones expresadas a Diario Libre, destacaron el impacto negativo que ha causado la construcción del proyecto de edificación Bisonó en la zona. Los habitantes afirman que desde la ejecución de este proyecto, la situación de la cañada ha empeorado significativamente. Alegan que el sistema de desagüe de estas edificaciones descarga directamente en la cañada, contribuyendo así a su desbordamiento durante lluvias intensas.

A cinco días del desastre, los residentes aún luchan contra las secuelas de las inundaciones. La necesidad de extraer agua de sus hogares persiste, mientras la falta de suministro de agua potable agrava la situación, por lo que para poder limpiar se ven obligados a utilizar agua de la propia cañada, exponiéndose a brotes de enfermedades.

"Esta cañada subió como nunca. Yo tengo aquí 27 años y nunca he visto que ha subido tanto el agua como esta vez. Pero también yo digo que la urbanización de los Bisonó fue que dañó esto, porque antes el agua no subía de esa manera", precisó Maritza Tolentino Adames.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/situacion.jpg Todavía hay casas con agua dentro, a cinco días de las lluvias. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/diplomas.jpg Joven pone a secar al sol los pocos diplomas que pudo salvar tras las inundaciones. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/limpian.jpg Hombre tratando de lavar y salvar su colchón. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

"No es comida que necesitamos, es que nos arreglen la cañada"

Estos residentes se quejan de que por años las autoridades han prometido arreglar y buscar una solución a esta cañada, sin embargo, afirman que solo queda en promesas cuando ocurren situaciones como estas.

La señora Altagracia Polanco, quien se encontraba buscando agua con dos cubetas para poder limpiar su residencia, expresó no el sector no necesita de fundas de comida donadas por el Gobierno, sino soluciones a largo plazo para la cañada.

"No es comida que necesitamos, es que nos arreglen la cañada esa, que no las arreglen", precisó al indicar que el año pasado iniciaron los trabajos en la cañada, sin embargo, el ingeniero a cargo "no ha dado pie con bola" con el problema.

Luis Manuel Paniagua, quien perdió su carro con las inundaciones, agregó que las autoridades locales también permitieron la construcción de una iglesia en el medio de la cañada, la cual también afecta ya que no permite la circulación del agua.

Algunos de los afectados tras las inundaciones La cañada llegó hasta el segundo nivel de las viviendas, creando pánico entre sus residentes quienes tuvieron que irse a otro lugar para resguardar sus vidas https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/whatsapp-image-2023-11-23-at-2.23.38-pm--1.jpeg Altagracia Polanco: " No es comida que necesitamos, es que nos arreglen la cañada"." class="w-full object-cover lazy"> DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO Altagracia Polanco: " No es comida que necesitamos, es que nos arreglen la cañada".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/whatsapp-image-2023-11-23-at-2.23.38-pm--2.jpeg DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO Aurora Pascual también perdió todas sus pertenencias con las lluvias del fin de semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/whatsapp-image-2023-11-23-at-2.23.38-pm--5.jpeg DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO La señora Rafaela manifestó que estaría dispuesta a ser desalojada por las autoridades.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/whatsapp-image-2023-11-23-at-2.23.38-pm--6.jpeg DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO Gregorio Rodríguez lo perdió todo con las inundaciones.

Estarían dispuestos a ser desalojados

Debido a la situación que viven por el desbordamiento de la cañada cuando ocurren lluvias, afirman que para resguardar sus vidas estarían dispuestos a ser desalojados y reubicados en otro lugar por las autoridades del Gobierno.

Aunque muchos de estos han construido sus casas a base de sacrificio, entienden que lo más importante es buscar soluciones antes de lamentar pérdidas humanas, como las que han ocurrido en otros sectore, producto de las torrenciales lluvias desatadas durante el fin de semana.

"Lo que queremos es que arreglen esa cañada o que desalojen a uno porque cuando viene a ver uno va a perder, no lo material no, la vida" Rafaela Peña Afectada por las inundaciones “

Peña vive junto a cinco personas, incluyendo su nieto de tres años. Sacó las tres camas de su casa con el poco de sol que hace para ver cómo podría recuperarlos, ya que mientras, tanto ella como su familia duermen en el piso.

Primera dama y alcaldesa Carolina Mejía visitan el sector

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, acompañada de la primera dama de la República, Raquel Arbaje se trasladaron a la comunidad de Los Girasoles para brindar asistencia a las familias afectadas por el disturbio tropical del pasado fin de semana.

Durante la visita, Mejía resaltó la importancia de la colaboración ciudadana en la recuperación.

"Lo primero que pedimos a la comunidad es que nos ayude sacando de sus casas todos los enseres dañados. Lo hacemos en coordinación con nuestra Dirección de Aseo y otras instituciones, evitando posibles focos de contaminación y asegurando una respuesta efectiva", afirmó la alcaldesa.

Además, informó que desde la Presidencia se convocó una licitación para la compra de enseres domésticos que serán entregados en las zonas afectadas, contribuyendo así a la reconstrucción de los hogares dominicanos.

Mientras tanto, la primera dama Raquel Arbaje, resaltó que la de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado (Caasd) realiza la identificación de casas cercanas a las cañadas y solicitó la colaboración ciudadana en caso de movilizaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/23/whatsapp-image-2023-11-23-at-2.23.38-pm--4.jpeg Desborde de cañada preocupa a comunitarios de Los Girasoles. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)