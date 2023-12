Demandan se incluya en el presupuesto de 2024 fondos para cañada Guajimía

El Bloque de Juntas de Vecinos de la Cañada Guiajimía demandó este viernes del presidente Luis Abinader incluir en el presupuesto del próximo año una partida para continuar los trabajos de saneamiento del lugar y la reubicación de familias afectadas.

En visita a la redacción de Diario Libre explicaron que están sorprendidos por la exclusión de Guajimía del presupuesto de 2024 a pesar del peligro en que viven personas cada vez que llueve, se desborda la cañada y ha cobrado algunas vidas.

Ángel José Fortuna Boció, presidente del Bloque de Juntas de Vecinos, manifestó que han pasado varios gobiernos y ninguno ha terminado de reubicar todas las familias y sanear la cañada y deploró que algunos diputados se opongan a resolver el problema de manera definitiva.

Varios afluentes

Recordó que Guajimía tiene diversos afluentes que deben ser rehabilitados como las cañadas del Indio Izquierdo, Derecho, la Frito Lay, la de Mauricia, de Tufí, Flor de Liz, entre otras que desembocan en Guajimía arrastrando toneladas de residuos

"Le estamos pidiendo al Ejecutivo, al Gobierno que entregue los fondos necesarios para la conclusión del proyecto, no hacemos nada con trabajar en dos o tres cañadas y seguir con el mismo problema, con un tema como la planta de tratamiento que no se ha hecho".

José Antonio Marte, secretario general de la organización comunitaria, dijo que todavía faltan por reubicar entre 500 y 600 familias que viven en zonas vulnerables, si se toma en cuenta las cañadas que faltan por intervenir.

Informó que el dinero para continuar los trabajos fue facilitado por Canadá, unos 50 millones de dólares, y que parte de esos recursos son para terminar 144 apartamentos que se construyen para familias afectadas.

"El foco de contaminación que va a haber después de que esa cañada se trabaje y no se haga la planta de tratamiento, eso va a ser increíble porque tú sabes que va a llegar al río Haina y eso se va hasta San Cristóbal, Azua, y más allá", dijo.

Mientras que Roberto Báez, de prensa y propaganda, sostuvo que han hecho todas las diligencias posibles para que se continúen los trabajos, pero aparentemente no hay interés por continuarlos, porque no se quieren desembolsar los fondos que no tienen que salir de las arcas del Estado porque Canadá los aporta.

"Nosotros estamos exigiendo de los 88 millones que faltan para culminar el proyecto Guajimía, que se someta, aunque sea 50 millones más para la planta de tratamiento que va cerca del río Haina".