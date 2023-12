Cientos viajan por Nochebuena aunque no como en años anteriores, dicen en terminales de autobuses

Como cada año, cientos de personas se desplazaron desde las primeras horas de ese 24 de diciembre, hacia las distintas provincias con la finalidad de compartir con sus familiares la tradicional cena de Nochebuena.

En algunas terminales, como Caribe Tours, la cantidad de pasajeros era abundante y, de acuerdo con el gerente de Operaciones Francisco Marmolejos, el flujo era normal para un día como hoy. El pasaje sigue sin variación, informó.

Dijo que ha afectado un poco que este año no tienen ruta hacia Haití por los problemas en la frontera. La empresa dispone de unos 300 autobuses y, si es necesario, tienen otros en reservas. "También para Año Nuevo, el que quiera viajar nada más tiene que venir a aquí", sostuvo.

Arcadio Marte, despachador en la parada del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, que va al Cibao, dijo que este año ha habido menos pasajeros que los anteriores. Se preguntó si es que la gente no tiene dinero o es que el pasajero no quiere viajar.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/24/278a2011.jpg Pasajeros en Caribe Tours. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/24/278a2035.jpg Terminal de La Romana. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/24/278a2023.jpg Hubo alta demanda de asientos en Caribe Tours. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/24/278a1935.jpg En el 9 las guaguas salian desde las 5:00 de la mañana. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/24/278a2038.jpg Algunos equipajes de viajeros. (JÓLIVER BRITO)

"El viernes no hubo muchos pasajeros, ayer (el sábado) hubo movimiento de 15 guaguas para Bonao y para Santiago salieron 20, es decir, que no hay pasajeros, no sé qué está pasando si es la escasez de dinero", manifestó.

Otra terminal que despachó pasajeros, pero no en la cantidad normal para la fecha fue de La Romana y aquí su despachador, Alexis Reyes, dice que se ha registrado una disminución de viajeros y cree que tiene mucho que ver con la disminución de los pasajeros haitianos.

Otras terminales como Transporte Espinal y Conatra se mantenían ofreciendo el servicio con altas y bajas, pero dentro de los parámetros normales para la época.

No hubo quejas de los pasajeros por aumentos de pasaje. Algunos viajaban con pocos bultos, lo que indica que no pasarán muchos días en sus destinos.

En algunas de las terminales fueron vistos miembros del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que hacían chequeos a autobuses en la gomas y los sistemas de frenos e iluminación.