Denuncian varias calles en sector de El Seibo están llenas de aguas negras y hoyos

Ciudadanos denunciaron este jueves que varias calles del sector Villa Guerrero están llenas de aguas negras y hoyos, situación que aseguran podría degenerar en efermedades.

Manifestaron que, pese a que el sector Villa Guerrero es uno de los más antiguos de la provincia, es uno de los más olvidados por las autoridades.

"Nos vamos a enfermar con todas estas aguas negras que llegan de todos lados y se riega en la calle. Nadie hace nada, no se conduelen del pobre y de sus necesidades", lamentó la señora Cleotilde Doroteo, residente en el sector.

Asimismo, denunció que a pesar de que la alcaldía de El Seibo realizó aceras y contenes, "no ha valido la pena, porque, a su juicio, no hicieron el debido trabajo para que el agua no se expanda en las vías".

"Cualquiera que ve El Seibo en las avenidas principales cree que no hay necesidades, pero que se metan por los barrios que están casi todos así, las calles no sirven ningunas, esto da pena, lo de estos políticos que no hacen nada", indicó.

Otro ciudadano, identificado como Freddy de los Santos dijo que el sector de Villa Guerrero "va de mal en peor", asegurando que los políticos solo prometen y "no hacen nada".

"Cada vez que un político quiere que le den su voto promete arreglar las condiciones de las calles, pero luego que llegan se olvidan de todas sus promesas", sostuvo.

De los Santos precisó que, todas las aguas no tratadas que están esparcidas en las calles del sector podría traer enfermedades infecciosas, "lo que sería un peligro para los niños que viven en la localidad".

Asimismo, Altagracia Jiménez hizo un llamado al alcalde Leo Francis Zorrilla de que vaya en auxilio de los ciudadanos del sector de Villa Guerrero.

"Aquí es donde están los verdaderos problemas. El alcalde solo se ha vuelto parques, en los años que está en el poder ha hecho más de diez parques y las necesidades las ha dejado a un lado", explicó.

Diario Libre trató en varias ocasiones de comunicarse con el alcalde Zorrilla, para que explicara sus planes de trabajos en esta localidad, pero no fue posible recibir respuestas.