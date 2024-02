Buhoneros de Ciudad Colonial reclaman participación en los proyectos urbanísticos

Buhoneros de la Ciudad Colonial demandaron este miércoles ser incluidos en el proyecto de revitalización de la calle El Conde que realizan las autoridades o que les entreguen una indemnización que les permita seguir viviendo dignamente.

Modesto Miliano, presidente de la Asociación de Buhoneros de la calle El Conde y Zonas Aledañas, dijo que es la entidad legalmente reconocida por el decreto 357-90 y que las autoridades se empeñan en desconocer su existencia.

El dirigente informó que llevan muchos años y administraciones luchando para que se respete el decreto y el derecho a trabajar de más de 160 padres de familia y que, incluso, tres compañeros han muerto en lo que llama "crimen de odio".

Manifestó que algunos de sus compañeros han sido agredidos por autoridades municipales y uno de ellos está desaparecido desde hace tiempo, lo que atribuye a la lucha que libran por reclamar sus espacios.

Miliano dijo que le preocupa que no hayan sido tomado en cuenta en el proyecto de revitalización de la calle El Conde a pesar de que desde hace años vienen participando en los procesos de capacitación.

"Con nosotros no se ha arribado o, no se quiere arribar, a ningún acuerdo, de haber sido así, no estuviéramos hablando de tres compañeros que han sido víctimas de la violencia y el odio de las autoridades municipales", dijo.

Informó que el 23 de noviembre del pasado año 2023 se reunieron con Amín Abel, director del proyecto de revitalización de la Ciudad Colonial, y aunque vieron buenas intenciones todavía no han tenido respuesta, por lo que entiende que no hay voluntad para tratar su caso.