Realizan vista pública para ordenar el Ensanche La Fe y barrios aledaños

El Concejo de Regidores del Distrito Nacional realizó ayer una vista pública de la ordenanza que busca crear normativas regulatorias de desarrollo en Cristo Rey, Ensanche La Fe, Puerto Isabela, Jardín Zoológico y La Agustina.

La ordenanza del llamado polígono pericentral promueve la puesta en valor del entorno urbano y recursos naturales en un espacio de 6.01 kilómetros cuadrados. A la vista asistieron representantes de varios sectores del Distrito Nacional.

Mayobanex Suazo, director de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional, tuvo las palabras introductorias y dijo que la cobertura normativa de la ciudad ha sido una deuda histórica, pero que con la aprobación de la normativa de la circunscripción 2 ésta abarcaría el 91.88 % del territorio.

"En este caso nosotros hemos especificado el uso de suelo comercial esté tipificado y clasificado. Vamos a establecer cuatro categorías de clasificación de usos de suelo comercial, uno es el uso de suelo comercial metropolitano, otro de carácter ciudad, uso de suelo comercio local y comercio vecinal".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/07/07022024-regidores-se-reunen-con-ciudadnos-del-distrito-15.jpg Mario Sosa y Mayobanex Suazo (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/07/07022024-regidores-se-reunen-con-ciudadnos-del-distrito-3.jpg Alcaldía del Distrito Nacional (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/07/07022024-regidores-se-reunen-con-ciudadnos-del-distrito-24.jpg Participantes en la vista pública (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/07/07022024-regidores-se-reunen-con-ciudadnos-del-distrito-19.jpg Las observaciones serán estudiada por los regidores. (NEAL CRUZ)

Indicó que hacer la regulación es muy importante porque antes había uso de suelo sin especificar y eso incluía poner un colmado, una iglesia y hasta un cabaret.

El regidor Mario Sosa, vicepresidente de la comisión que trabajó la ordenanza, dijo que comprende tres aspectos: densidad, edificalidad y ocupación. Manifestó que en el caso del Ensanche La Fe reúne características que hacen de ese lugar el más idóneo para el crecimiento de la ciudad.

"Por primera vez estamos regulando los usos de suelo y en algunas zonas no se va a permitir en el caso de Comercio ciudad, en el caso de Cristo Rey, no se va a permitir bares, discotecas tiendas de hookah, venta vehículo, moteles o almacenamiento, es importante entender que esto no es para la ciudad completa, esto solamente es para este sector que tiene esa regulación en ese sentido", dijo Sosa.

Acoprovi

La presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez, hizo algunas observaciones como las ampliaciones de aceras a 10 metros, alegando que existen manzanas que son mucho más grandes que otras que deben aplicarse regulaciones distintas.

De igual modo, se refirió a los parqueos soterrados y anunció que la entidad someterá esas y otras observaciones a la ordenanza por escrito. Los demás ciudadanos participantes se refirieron al sistema de alcantarillado pluvial y sanitario en la circunscripción 2 y al tema de los parqueos.

Víctor Ogando, presidente de la comisión de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, dijo que las inquietudes de la vista pública serán analizadas por la comisión y se solicitó que cualquier inquietud se haga antes de que termine el periodo de los actuales regidores.