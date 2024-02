Entregarán 60 mil pesos para alquiler a cuatro familias afectadas por derrumbe en Guajimía

Cuatro familias afectadas por un derrumbe debido a trabajos en la cañada Guajimía recibirán 60 mil pesos cada una para mudarse provisionalmente mientras la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) reparar los daños causados a sus viviendas.

La entidad Helios Group Dominicana, que tiene a su cargo los trabajos de rehabilitación de la cañada, informó que desde el primer día han estado en contacto con los afectados y hasta ahora solo se espera que en las próximas horas se entregue una indemnización a las familias para que se muden a otro lugar mientras se rehabilitan las partes afectadas de las viviendas.

Richard Alcántara, encargado de gestión social del proyecto Guajimía, explicó que profesionales de la ingeniería visitaron las viviendas afectadas y que se descartó el riesgo de derrumbe luego de ver las condiciones de las columnas.

Indicó que como medida de precaución decidieron tumbar parte de un baño que estaba agrietado, conscientes de que el resto de la estructura no representaba peligro e iniciaron un proceso de socialización con los afectados.

La propia entidad ubicó viviendas para los habitantes de las casas afectadas, las cuales se alquilarían por tres meses. Alcántara cuenta que los inquilinos pagaban entre RD$6,000 y RD$9,000 y que rechazaron las viviendas que consiguieron en la zona porque prefirieron el dinero.

Dijo que como parte de la mística del proyecto decidieron indemnizar a las cuatro familias afectadas con RD$60,000.00 cada una para que alquilen las viviendas que gusten y con el compromiso de que también les harían las mudanzas.

"La gente dijo: 'yo quiero que me entreguen el dinero y yo me mudo y la casa que yo busque, pues la busco ya a mi nombre y simplemente que se me recompense con el dinero', y en ese proceso estamos, posiblemente o tentativamente según los procesos que llevamos, los pagos deben estar saliendo de hoy en la tarde a mañana en la mañana", indicó.

Informó que se pagará el alquiler por tres meses mientras se corrige la situación de las viviendas para que puedan retornar con la confianza porque se hará un trabajo con profesionalidad. Mientras tanto las retroexcavadoras que son utilizadas para el saneamiento de la cañada El Indio Derecho están paralizadas hasta que las familias se muden y aseguró que en un plazo de 45 días harán las correcciones a las viviendas.

Algunas de las familias afectadas por el derrumbe del domingo 4 de este mes de febrero informaron que este miércoles hace una semana que firmaron un documento mediante el cual se les dará la indemnización para alquilar en otro lugar.