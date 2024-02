El youtuber e influencer de turismo Gary de Arriba, conocido como Andariego, denunció que intentaron sacarlo ilegalmente de su casa comprada en la Ciudad Colonial hace tres años, luego de que supuestamente fuera ocupada por una invasora y que la Policía Nacional buscaba arrestarlo.

En el video se muestra a Andariego alterado mientras dos policías intentan llevárselo. En ese momento se niega y se sienta en el piso y denuncia que la referida vivienda fue ocupada.

"Yo estoy en mi propiedad, ustedes vieron cuando yo compré mi propiedad hace más de tres años y aquí una invasora se metió y la Policía me está sacando esposado de mi cas,a que yo pago en el banco todos los meses", expresó molesto.

Continuó: "Yo pago ese préstamo religiosamente, compré legalmente esta propiedad y en la Zona Colonial se han metido un viaje de delincuentes a robarle la propiedad a la gente y yo vine a sacarla a ella y la Policía me quiere sacar a mí esposado de mi casa".

El propietario del canal de Yotube Andariego dijo que tiene todos los papeles al día.

Afirma que una persona que no conoce, que nunca ha visto en su vida, dice que "esta es su propiedad, después que esto ha sido depurado más de 100 mil veces".

Denunció que personas vienen a la Zona Colonial a adueñarse de las propiedades que encuentran vacías y arman un entramado para que los propietarios originales se vean en esta situación.

Dijo que los oficiales estaban pidiendo que él fuera a la Fiscalía y que la fiscal no está. "Entonces si yo voy a donde la fiscal ahora y la fiscal no está ahí, yo tengo que esperarla el lunes y me van a llenar mi casa de gente, para que después yo tenga que hacer un desalojo y tenga que gastar doscientos, trescientos y cuatrocientos mil pesos para yo lograr esto. Esto es lo que está pasando", vociferó.

Hasta el momento no se ha obtenido respuesta de las autoridades.

Andariego se destaca por sus contenidos de promover y contribuir al desarrollo del turismo sostenible en República Dominicana.

Unos invasores me quieren robar mi propiedad comprada legalmente hace mas de 3 años atención @PoliciaRD @PresidenciaRD @MinInteriorRD @turismo pic.twitter.com/ngVebG23hv — Andariego (@AndariegoDO) February 23, 2024