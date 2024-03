Familias que fueron desalojadas para continuar la construcción de la avenida Ecológica, después de la Autopista Juan Pablo II, en la zona de Valiente, protestaron en la vía impidiendo el tránsito de vehículos para reclamarle al Ministerio de Obras Públicas el pago de sus propiedades.

Algunos padres de familia dicen que han esperado más de siete meses para que les entreguen el dinero acordado con las autoridades con el fin de comprar alguna mejora en otro lugar. Es el caso de Rosa Herrera, que hace casi ocho meses vio demolida su vivienda, con el compromiso de que le pagarían 120,000 pesos, que no ha recibido.

Desde entonces está viviendo arrimada en casa de una vecina con seis hijos y pocos ajuares porque su desalojo se produjo al resistirse a entregar el lugar sin el pago correspondiente.

"Me tumbaron la casa con nosotros adentro, con niños, no pagan. Siempre cuento, que mañana, que pasado y ya tengo más de siete meses en esa situación, yo ya no tengo ni pasajes para ir a Obras Públicas y cuando lo consigo y voy, no me reciben", dijo.

Rosa Herrera, afectada por desalojo para la extensión de la avenida Ecológica en Santo Domingo Este. (NEAL CRUZ) Por el lugar abundan este tipo de viviendas. (NEAL CRUZ) La mayor parte de la avenida está asfaltada. (NEAL CRUZ)

Informó que como ella, hay muchas personas a las que no les han pagado sus propiedades y a otros les pagaron bien, pero también a algunos le dieron menos dinero del valor acordado.

Carlos Gerald Alcántara, presidente de la Junta de Vecinos Comunidad Unida, dijo que las autoridades se han hecho los "chivos locos" con el pago de las casas a las personas que les "tumbaron" sus viviendas con el compromiso de pagarles en poco tiempo.

Indicó que como junta de vecinos han acompañado a los afectados y que en la dirección de avalúo del Ministerio de Obras Públicas, un señor de apellido Villar conoce la situación y no termina de pagarle su dinero a la gente.

"El señor Villar sabe que fuimos y ellos no han cumplido. No queremos tomar la calle, la comunidad quiere el avance, pero que también le paguen sus chelitos", expresó Alcántara.

Informó que en la parte donde viven, en Valiente, que pertenece a la localidad de La Caleta, hay más de 30 familias en espera de pago, pero también ocurre una situación similar en el sector Campo Lindo, a varios kilómetros de ese lugar.