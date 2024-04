Buhoneros de la avenida Mella se mantienen en vigilia permanente por el desalojo de que fueron objeto la madrugada del Jueves Santo por parte de la Alcaldía del Distrito Nacional, el que calificaron de abusivo y de exceso de autoridad.

Los más de 35 buhoneros, que durante años se mantenían en la acera de la tienda Sirena, explicaron que han quedado sin trabajo porque las autoridades se llevaron todas sus mesas, sin previamente haberles notificado.

"Aquí se produjo un desalojo arbitrario el Jueves Sanyo a las dos de la madrugada, agarraron a cada quien fuera de su área y el ayuntamiento rompió todas las mesas y nosotros nos preguntamos ahora, de dónde nosotros vamos a llevar el pan de cada día a nuestras familias, nos están enviando a robar, pero nosotros somos hombres de trabajo", dijo Mario Sierra, secretario general de los buhoneros de la Ciudad Colonial y Zonas Aledañas.

Llamó a la alcaldesa Carolina Mejía y al presidente Luis Abinader para que definan qué se va a hacer con los más de 35 buhoneros desalojados y la totalidad de compañeros en esa vía que suman más de 80 y pidió a la edil "dejar de esconderse" después de acciones como las del pasado jueves.

(DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) Robert de Jesús. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) Mario Sierra, buhonero (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI) Acera liberada. (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)

Dijo que no se llevaron las mercancías porque las guardan en horas de la noche, pero que ahora se les niega tener acceso, por lo que muchas se pueden dañar.

Antoliano Mateo se define como el pionero de los comerciantes de la Mella casi esquina Duarte con 53 años en el lugar y dijo que su deseo es que los dejen trabajar junto a sus compañeros, "porque nosotros somos dominicanos, no somos haitianos".

José Antonio Féliz Sánchez expresó que desde el pasado jueves no trabaja y aseguró que no va a salir a robar a la calle para mantener a sus hijos. "Que resuelvan con nosotros como haya que resolver, nosotros sabemos que la calle no es de nosotros, pero esperamos que ellos resuelvan", dijo.

Mientras Robert de Jesús manifestó que tienen que pagar alquiler, comprar comida, pagar energía y todos los gastos que implica tener una familia.

En el lugar se ha dejado un patrullaje permanente desde que se hizo el desalojo.

Diario Libre buscó una explicación en la Alcaldía del Distrito Nacional, pero no fue posible obtenerla.