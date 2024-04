En la Alcaldía de Los Alcarrizos la comisión de transición no existe

A pesar de que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece la creación de comisiones de transición para el cambio de autoridades municipales, en Los Alcarrizos no existe por disparidad entre el alcalde actual y el entrante.

El alcalde Cristian Encarnación justificó la falta de la comisión alegando que estas se forman luego que la Junta Central Electoral emite los certificados de elección y que eso no se ha hecho. Indica que posiblemente sea el 17 de este mes cuando eso ocurra.

En cambio, Junior Santos, alcalde electo, informó que no existe dicha comisión primero porque Encarnación sometió un recurso ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) exigiendo un reconteo de los votos, pero que cuando supo que lo iban a rechazar, respondió diciendo que conformará la comisión cuando la Junta Electoral entregue las certificaciones.

Recordó que el actual alcalde solo obtuvo unos 9,000 votos mientras que él sacó alrededor de 40,000, por lo que la diferencia es muy elevada. Se preguntó por qué el TSE no ha emitido el fallo si ya se conoció el proceso, del que nunca ha sido notificado.

"No existe comisión de transición, el alcalde respondió a la solicitud nuestra de que él está esperando que la Junta Central Electoral entregue los certificados de elección, primero era que él sometió un recurso ante el Tribunal Superior Electoral de reconteo de los votos", dijo Santos.

Cristian Encarnación expresó que cuando asumió, hará cuatro años, no hubo comisiones de transición y que lo que recibió fue chatarras y que "todavía hoy estamos esperando carpetas de varios años que desaparecieron".

"El 2020 recibí chatarras que no servían, ahora usted va ver equipos comprados con mucho sacrificio, la Liga a mí no me dio un camión, si a 157 municipios, y a mí ni un solo camión y el gobierno no me dio para un carretilla y ahora vienen con una campañita, tiran la basura de noche, pero yo las estoy recogiendo", argumentó el alcalde de Los Alcarrizos.

Dentro de los equipos que entregará mencionó, una camioneta, un camión para brigadas de operaciones, una yipeta, siete camiones volteos, tres rodillos y 15 compactadores. Indicó que deja una deuda de 15 millones de pesos para pagar algunos de los equipos adquiridos porque el Gobierno se había comprometido a ayudarle a pagar y "no le ha dado ni un peso".