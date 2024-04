Comisiones de transición en Santo Domingo Oeste trabajan en armonía

En armonía, funcionan las comisiones de transición designadas por el alcalde electo Francisco Peña y el saliente José Andújar, las que avanzan en el acto de traspaso de mando el próximo 24 de este mes.

Así lo informó Francisco Peña en conversación con Diario Libre, quien indicó que las comisiones se han reunido con frecuencia y que cada información solicitada ha sido suministrada sin mayores problemas.

"No hay inconvenientes, lo que uno tiene que recibir es un balance, un inventario y eso se está haciendo y ciertas instrucciones y experiencia de los que están en los puestos para empezar a funcionar, ya todo eso lo hemos recibido", dijo.

Recordó que no se trata de recibir una auditoría porque esa es una responsabilidad de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Cuentas.

Peña informó que su equipo lo que hace ahora es intercambiar experiencia con los dirigentes de los distintos departamentos de la Alcaldía del Distrito Nacional para replicarlas en Santo Domingo Oeste. Agradeció la colaboración de la alcaldesa Carolina Mejía para que su equipo se nutra de cómo se trabaja en el Distrito Nacional.

"Yolanda de la Rosa fue designada por la alcaldesa para coordinar todo eso de la recuperación de parques, la tecnología que están utilizando, registro civil, área financiera y siguen los servicios públicos, los cementerios, se está entrenando a los nuevos para ver lo que hacen del otro lado".

Destacó que la alcaldía que dirige Carolina Mejía es muy eficiente y utiliza buena tecnología en sus acciones que pueden ayudar a Santo Domingo Oeste a ofrecer un mejor servicio a los munícipes.

Por otro lado, Francisco Peña aseguró que todo está listo para el traspaso de mando y precisó que no hay ningún problema en ese sentido.

"El acto para asumir la Alcaldía está listo, eso no es problema, el único problema es que todo el mundo quiere que lo nombre y no saben, si hay dinero o no. Hay gente que tiene más necesidades que otras, pero todo va sobre ruedas y más que Andújar es el encargado de campaña del presidente Luis Abinader en el municipio", apuntó.