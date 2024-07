Alrededor de 75 viviendas fueron derribadas en el barrio Los Solares, en Cancino Adentro, en el municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo, con una pala mecánica protegida por la Policía y en compañía de una supuesta "turba" que el pasado lunes intimidó a los vecinos con armas blancas y cargó con pertenencias de las familias.

El desalojo se produjo alegadamente por una orden de un abogado del Estado para recuperar unos terrenos que supuestamente pertenecen a un coronel de la institución.

Los afectados indicaron que fueron sorprendidos en horas de la mañana y sin mediar palabras comenzaron a derribar las viviendas, algunas con inversiones millonarias y sin importarle que en algunas casas había gente hasta durmiendo.

Al menos cinco personas resultaron heridas y varias mujeres tuvieron que ser ingresadas al subírsele la presión al ver sus viviendas destruidas totalmente.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-1.jpg La mayoría de las viviendas eran de blockes. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-20.jpg Brendy Trinidad Féliz. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-10.jpg A esta vivienda le tumbaron una parte. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-7.jpg Indignación causó el desalojo. (NEAL RUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-15.jpg Inversiones perdidas. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-12.jpg Una casa afectada. (NEAL CRUZ)

Brendy Trinidad Féliz dijo que tiene 11 años en el sector y, aunque reconoció que no tienen títulos de propiedad, manifestó que se hacían gestiones con el Tribunal de Tierra y alejadamente ganaron el caso para permanecer en el lugar.

"Nos metieron preso, ganamos el caso, fuimos otra vez y mandaron a soltar la gente porque no había prueba contundente para mantenerlos presos, entonces a los 13 años viene un supuesto dueños dizque un coronel que nadie conoce", dijo.

Indicó que se trató de un desalojo violento en el que hubo disparos y algunas personas afectadas de perdigones.

Johan Castillo, otro de los afectados, dijo que su familia está a la intemperie porque todas las propiedades fueron afectadas por el derribo de las viviendas. "Hay dinero por el medio, señor presidente votamos por usted, esperamos que no se abuse de poder".

Mientras que Reinel Peña Medina manifestó que no se entiende el atropello en pleno siglo 21 y que los gobiernos permitan esos abusos. Indicó que los pobres también tienen oportunidad de vivir en un techo como los ricos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-8.jpg Área desalojada. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-26.jpg Los niños fueron los más afectados. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-24.jpg La gente está arrimada. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-34.jpg Otra vivienda afectada. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/09/09072024-desalojos-de-terrenos-invadidos-en-cancino-32.jpg Ayer las lluvias agravaron la situación. (NEAL CRUZ)

Expresó que la gente construye sus casitas en lugares del Estado porque no tienen donde vivir y citó la política del expresidente Joaquín Balaguer que se condolía de los más necesitados , construía viviendas para la gente que no tiene nada.