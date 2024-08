La falta de parqueos, las intervenciones de las calles por parte del Gobierno y el negocio de particulares de colocar conos para cobrar a los ciudadanos, han convertido a la Ciudad Colonial, Distrito Nacional, en un caos para transitar y estacionarse, afirmaron comerciantes y residentes.

Comerciantes explicaron que muchos clientes han dejado de acudir a los negocios porque conseguir un parqueo es una odisea.

"Yo tengo un negocio en la Zona Colonial y hay varios empresarios que estamos con el grito al cielo, ya algunos negocios han quebrado", dijo Sorangi Peguero, una comerciante.

Indicó que para conseguir un parqueo hay que durar desde media hora hasta una hora y media transitando, pero que hay clientes y visitantes que prefieren irse a otros lados por la incomodidad de la Ciudad Colonial.

Te puede interesar Obras Públicas deja inaugurado el programa "Mi Autopista Limpia"

Otros comerciantes que prefirieron no ser identificados, dijeron que las ventas se han reducidos drásticamente, porque la gente no está acudiendo a negocios como los colocados en la emblemática calle El Conde, principalmente.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/28082024-remodelacion-en-la-ciudad-colonial-eddy-vittini55.jpg Los tapones son frecuentes. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/28082024-remodelacion-en-la-ciudad-colonial-eddy-vittini60.jpg Calle El Conde casi esquina José Reyes. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/28082024-remodelacion-en-la-ciudad-colonial-eddy-vittini62.jpg Calle Salomé Ureña de Henriquez. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/28082024-remodelacion-en-la-ciudad-colonial-eddy-vittini64.jpg Calle Mercedes. (EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/28/28082024-remodelacion-en-la-ciudad-colonial-eddy-vittini59.jpg En Ciudad Colonial faltan espacios para estacionarse. (EDDY VITTINI)

Hernani Montalvo, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Calle El Conde (Asoconde), informó que hace más de un año que se inició la demolición del parqueo de la calle José Reyes, lo que ha agravado la situación.

Indicó que uno de los principales directivos de Asoconde tiene una tienda de ropa para hombres y algunos clientes le han expresado que no vuelven porque no encuentran estacionamientos.

"Yo tengo mi oficina en la calle El Conde y me tengo que parquear en la cancha de San Lázaro. Es increíble, uno no encuentra parqueo y aparte de eso vienen mucha gente que colocan conos y es para cobrar, no son comerciante para proteger su espacio, son gente que le quieren venir a cobrar a uno y las autoridades no hacen nada", dijo.

Te puede interesar Alcaldía asume y cierra parqueo de la calle José Reyes, en Ciudad Colonial

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que el parqueo de la calle José Reyes está en la fase final de diseño. El lugar fue cerrado por la Alcaldía del Distrito Nacional en junio de 2021 porque, según informó, estaba deteriorado y representaba un peligro para los usuarios. La demolición inició a mediado de 2023 y concluyó en febrero de 2024.

Aparte de la falta de parqueos, los comerciantes y residentes de Ciudad Colonial citan las intervenciones de algunas calles que han complicado la situación. Algunas de esas vías que tienen tramos intransitables por su reconstrucción están, parte de Las Mercedes, la Hostos, Luperón, entre otras.

En varias ocasiones el Programa de Revitalización de la Ciudad Colonial que ejecuta el Gobierno a través del Ministerio de Turismo y con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha informado los avances de los trabajos de rehabilitación de las calles que son intervenidas y dice estar consciente de las incomodidades que generan, pero que se hace un trabajo para mejorar el lugar.