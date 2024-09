Residentes en Colinas del Seminario en el Distrito Nacional reclamaron a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) que continúe la rehabilitación de la cañada Las 800, debido a que en un tramo de unos 50 metros que quedó inconcluso las aguas se desbordan e inundan las viviendas hasta el techo cuando llueve.

Expresaron que los dos últimos noviembre, 2022 y 2023, cuando el país ha sido impactado por grandes aguaceros, las casas se inundaron por la crecida de la cañada Arroyo Seco.

Rosa Espino, residente en el sector, dijo que los últimos dos años la han pasado muy mal por las inundaciones, porque la cañada cuando se tapa con troncos y basura se desborda y llega a la calle hasta cubrir por completo algunas de las viviendas de la parte baja de las calles Prolongación La Pelona, Cordillera Central y la Cordillera Oriental.

"Realmente no hemos tenido una respuesta de qué va a pasar con este pedazo de la cañada, que no fue incluida dentro de ese proyecto inicial, esta cañada se supone que fue cotizada", dijo Espino. Manifestó que en febrero una comisión de la comunidad se reunió con el director de la Caasd, Felipe Suberví, pero no ha hecho nada.

Indicó que además de canalizar la cañada y empalmarla con la parte ya rehabilitada solicitan la construcción de un muro y limpieza de los alrededores, porque con cualquier lluvia una persona puede caer en el lugar y ahogarse, debido a la fuerza con que corren las aguas.

Jeffey De León, también residente en Colinas del Seminario, dijo que plantearon el problema a los ingenieros que trabajaron en la rehabilitación de la cañada, pero la respuesta fue que su trabajo no llegaba hasta ese sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/03092024-canada-colonias-del-seminario-6.jpg Rosa Espino. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/03092024-canada-colonias-del-seminario-10.jpg Calle que se inunda. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/03092024-canada-colonias-del-seminario-11.jpg Esta parte de Las 800 no ha sido intervenida. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/03092024-canada-colonias-del-seminario-9.jpg Los troncos y basura que arrastran las aguas se acumulan en este lugar. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/03092024-canada-colonias-del-seminario-5.jpg (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/03092024-canada-colonias-del-seminario-21.jpg En este lugar de Las 800 se trabaja en la conexión de tuberías. (NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/03/03092024-canada-colonias-del-seminario-12.jpg Cañada de Las 800. (NEAL CRUZ)

Dijo unas 30 familias son afectadas de manera persistentes y, aunque han visitado a las entidades que tiene competencia en el tema, el problema se mantiene.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que el encajonamiento de la Cañada a Las 800 ya está completamente listo, asfaltado y que se está trabajando con la recolección de las aguas pluviales de todas las calles circundantes, la colocación del alcantarillado sanitario y del agua potable.

Sin embargo, en el tramo que corresponde a la zona de Colinas del Seminario no se ha hecho nada, informaron residentes, situación que fue constatada por reporteros de Diario Libre.