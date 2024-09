Ayuntamiento de SDO tiene dos semanas que no recoge la basura en la calle 20 de Villa Aura

Comunitarios de la calle 20 del sector Villa Aura se quejan de que desde hace casi dos semanas el cabildo no recoge la basura en varios puntos de esa vía, lo que ha desbordado los depósitos que tienen para echar los desechos. La situación los tiene desesperados.

El sector está ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.

La situación ha provocado un hedor insoportable en la zona, proliferación de moscas y otras alimañas. También, la zona se ha convertido en un pequeño vertedero.

La última vez que el camión se paró en la calle 20 esquina 19 fue el sábado 31 de agosto pasado. Luego de eso ha recogido basura selectivamente en algunas calles, lo que se puede evidenciar en la gran cantidad de desperdicios que hay en este tramo.

Te puede interesar En Villa Aura demandan limpieza de maleza, reparación de aceras y corrección de aguas residuales

Una persona que vive en el edificio de esa intersección trató de comunicarse con el cabildo y no fue posible, pues las llamadas telefónicas no son atendidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/basura-3.jpg Tanques colocados frente a los edificios llenos de desechos. (SANDRA GUZMÁN)

Luego conversó con una asistente del alcalde Francisco Peña y prometió solucionar la situación, lo cual no hizo. La basura no fue mandada a recoger y se sigue acumulando en el área de depósito, debido a que las personas no pueden tenerla en sus viviendas.

"Tengo diez años viviendo aquí y es la primera vez que dejan de recoger la basura. Ha habido retrasos a veces, pero nunca como ahora. Los camiones pasan y siguen de largo y la recogen en otras calles", dijo Felicia Mejía, comunitaria.

Dijo que ni en el período del alcalde Carlos Andújar, cuando hubo crisis en ese servicio, esa calle se vio con tanta basura.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/basura-5.jpg Es tanta la basura que los tanques se han llenado. (SANDRA GUZMÁN)

Los comunitarios piden al alcalde Francisco Peña, el cual reside en el sector, que disponga la recogida de los desechos.

Aceras destruidas

Precisamente en la calle 20 esquina 19 del referido sector hay otro problema que afecta a sus residentes. Se trata de una gran cantidad de maleza en las aceras y agua sucia acumulada en los contenes y badenes. Al igual que la recogida de basura, los comunitarios piden al edil, el cual fue reelecto confiando en que recupera la limpieza en la zona, que acondicione ese espacio y repare esa y otras aceras que están deterioradas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/basura6_1.jpg La caseta para colocar la basura en el edificio Los Robles está debordada. (SANDRA GUZMÁN)