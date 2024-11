Gobierno saneará la parte norte del río Ozama en el sector Las Lilas de Los Tres Brazos

Con la finalidad de recuperar la ribera norte del río Ozama y adecentar a decenas de familias del sector Las Lilas de Santo Domingo Este, el Gobierno implementará un proyecto que garantice la recuperación y saneamiento de la parte norte, similar al trabajo realizado en la zona del Nuevo Domingo Savio.

La Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe) tendrá a su cargo los trabajos, que ya iniciaron con la realización de un censo familiar y el proceso de licitación que comprende la primera fase del proyecto.

En principio la parte intervenida será de un kilómetro aproximadamente y consiste en liberar la ribera de casuchas, lo que contribuirá con el saneamiento del río, pero además, dignificaría a las familias más afectadas por las crecidas.

La licitación comprende la contratación del servicio de mudanza y acarreo, sin embargo, moradores dijeron a Diario Libre que no han recibido ninguna información en ese sentido. Familias consultadas se mostraron de acuerdo con su reubicación, pero deploraron que no se les haya informado del proceso.

"Ellos (personal de Urbe) han venido, pero no han convocado a una reunión para decirle a uno si le van a dar casas o si le van a dar a uno el dinero, ellos sí nos censaron hace más de un mes", explicó Milqueya Olaverría, residente en Las Lila.

"Estamos de acuerdo con que nos saquen de aquí, pasamos mucho trabajo cuando esta lloviendo, mucha agua, muchos mosquitos... yo lo que quiero es que me saquen de aquí", dijo Maura Nova, otra habitante del sector.

Julio César Doñé tiene un pequeño taller en unas de las viviendas cercanas al río, el inmueble tiene en el frente una numeración con letras rojas que muestra que fue censada, pero no sabe nada de lo que se hará con él y sus vecinos, si los reubicarán en otras viviendas en un lugar más seguro o si el Gobierno pagará las propiedades.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/15112024-area-de-construccion-de-avenida-en-la-lila--joliver-brito11.jpg Algunas casitas son constuida en los limites del río. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/15112024-area-de-construccion-de-avenida-en-la-lila--joliver-brito05.jpg Barrio Las Lilas, Los Tres Brazos. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/15112024-area-de-construccion-de-avenida-en-la-lila--joliver-brito04.jpg Algunas viviendas censadas. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/15112024-area-de-construccion-de-avenida-en-la-lila--joliver-brito03.jpg Julio César Doñé, morador de Las Lilas. (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/15112024-area-de-construccion-de-avenida-en-la-lila--joliver-brito02.jpg Maura Nova (JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/15/15112024-area-de-construccion-de-avenida-en-la-lila--joliver-brito01.jpg (JÓLIVER BRITO.)

"Yo tengo ese negocito aquí y si hay que moverse yo no me opongo porque imagínese, no es que uno quiera, es obligado", dijo Doñé.

El proyecto de rescate

El proyecto "Recuperación Márgenes del Ozama en Las Lilas", busca rescatar el río, que implica la liberación de los espacios ocupados por familias que viven en condiciones vulnerables y se propone construir "una vía de servicio".

"Una vez liberado el espacio, se realizarán los estudios, diseño y construcción de las obras que servirán de barrera de protección entre la margen del río y el suelo urbano urbanizable, y por último se entregarán las obras a las instituciones responsables para la debida gestión de estas", indica una nota de Urbe.

Para dar inicio a la primera fase del proyecto el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza realizó un descenso en el barrio Las Lilas junto a dirigentes de Urbe y el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio.

Paliza explicó que, una vez liberado el lugar, se procederá a construir una vía de servicio y espacio de siembra natural, creando una barrera entre la margen del río y el suelo urbanizable de los barrios del sector Los Tres Brazos.