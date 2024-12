Los corredores de autobuses se estancaron desde el 2022

El programa para convertir las rutas de carritos de concho en corredores de autobuses empezó con mucho ímpetu y logró inaugurar tres en los primeros dos años del gobierno del presidente Luis Abinader, pero cayó en un letargo.

Lisandro Macarrulla, entonces ministro de la Presidencia, prometió que antes de finalizar el 2022 entregaría nueve. Ese mismo año, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, anunció que serían 16 y que todo se haría en menos de un meses.

Pero la realidad es que, a pocos días para el 2025, las autoridades admiten que apenas trabajan en la conformación de dos de ellos y con el resto no se hace nada.

La promesa se renovó con el nuevo titular del Intrant, Milton Morrison, quien ofreció hace dos semanas establecer 13 corredores solo para el 2025.

Varios de ellos operarían en rutas controladas por la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano), aunque su presidente, Juan Hubieres, todavía no se ha enterado, según dijo a Diario Libre.

El negocio que el primer gobierno de Abinader acordó con Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones de Transporte (Conatra), y el fallecido Alfredo Pulinario (Cambita), del Consorcio de Empresas del Transporte (Mochotran), no ha sido posible con Hubieres.

El Intrant atribuye el atraso "a que todos los prestadores del servicio de transporte público necesariamente deben completar el proceso de transformación a empresas, las cuales deberán estar debidamente constituidas, lo que implica que haya un acuerdo entre los operadores de las diferentes rutas".

Pero estos procesos no impidieron la formación de los corredores de las avenidas José Núñez de Cáceres, Winston Churchill y Charles Gaulle.

Hubieres, en cambio, asegura que se ha opuesto a los "negocios turbios" que le han ofrecido funcionarios confabulados con altos dirigentes choferiles para sobrevaluar los autobuses y repartirse las ganancias. También se habría negado a cualquier esquema que deje fuera a los miles de choferes y dueños de ruta que coexisten actualmente en las rutas del transporte.

El corredor de la 27 de Febrero fue el primero que el Intrant intentó crear, pero fracasó después de varios acuerdos y desacuerdos con Hubieres y los demás grupos que allí operan.

El Intrant indicó que no ha sido posible "debido a que se presentaron situaciones internas entre sus afiliados", pero Hubieres dice que no quiso aceptar un trato corrupto con un funcionario y un dirigente del transporte que no identificó.

"Yo no quise entrar, porque una guagua tenía entre 30 y 40 mil dólares de sobrevaluación para que ellos se hicieran ricos y a mí no me dio la gana de hacerme rico de esa manera... Posiblemente ustedes manejaron cerca de 300 millones de pesos solo comprando guaguas sobrevaluadas...", acusa.

Dice que parte del trato es aceptar vehículos de peores capacidades y calidades y sin mantenimiento incluido.

Corredor Independencia

El montaje del Corredor de la avenida Independencia está ya en la fase de negociación con una fábrica para la compra de los 67 autobuses, aunque Hubieres niega que se pueda poner en marcha antes de terminar el 2024, como dijo Morrison.

Su recorrido comenzará en el kilómetro 12 de la avenida Independencia y terminará en el parque del mismo nombre. Costará alrededor de 10 millones de dólares.

Este fue adjudicado a la Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples Río Ozama (Coopzama) y la Compañía de Transporte Transpsantodomingo AFDC.

El otro que se está preparando es el Corredor Duarte, en Santiago, asignado al Consorcio de Empresas de Transporte de Rutas, y que también está en la etapa de adquisición de la flota de autobuses.