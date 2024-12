Aunque el caos en el tránsito ha comenzado a disminuir tras las medidas implementadas por las autoridades, en el kilómetro nueve de la Autopista Duarte persisten problemas como la arrabalización y la falta de reubicación de los vendedores que ocupan la parte sur de la vía.

La ampliación a 14 carriles ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos. Algunos consideran que los tapones continúan siendo un problema, mientras otros perciben mejoras en la fluidez del tránsito.

Alejandro Méndez, ciudadano que tiene un negocio en la zona, afirmó que no ha visto cambios significativos. "Yo he visto los mismos tapones de siempre, usted se para aquí a las cinco o a las seis de la tarde y esa Autopista Duarte sigue igualita hasta las ocho o las nueve de las noches, más los lunes que otros días", dijo.

Dionis Encarnación es chofer y aseguró que las cosas han cambiado porque antes de la ampliación duraba mucho tiempo para llegar al kilómetro nueve desde la zona oriental, pero que ahora lo hace con fluidez. "Ya prácticamente por la mañana se hace muy poco tapón, o sea, ha valido la pena", dijo Encarnación.

Para José Leoncio los nuevos carriles no han aportado nada a la mejoría del tránsito en este punto y asegura que en horas de la mañana sigue siendo un caos. "Esto sigue igual. En la tarde, el tapón del Distrito Nacional hacia Santo Domingo Oeste llega casi a la Lincoln, y en la noche pasa del kilómetro 9 y medio", comentó.

Manuel Encarnación, otro chofer de la ruta del kilómetro 9 dice que tapones siempre hay y que después de la intervención se ha visto un cambio que demuestra que, cuando se terminen los trabajos, va a valer la pena.

"Es una obra importante que está haciendo el Gobierno, ha mejorado un poco, no lo suficiente, hasta que no terminen no hay mejora importante", indicó.

Onéximo González asesor del ministerio de Obras Públicas en temas de tránsito y movilidad, asegura que los trabajos en el nueve van "maravillosamente bien". "El objetivo principal es la funcionabilidad sin accidentes. Ya en la Luperón están operando los cuatro carriles centrales, le llamamos Navidad sin Tapones".

El caso de los vendedores

Otra realidad de los trabajos del kilómetro 9 es la que viven los más de 150 buhoneros o vendedores asentados en una vieja plaza construida por la Alcaldía de Santo Domingo Oeste hace muchos años. Pese al avance de los trabajos para mejorar el tránsito en el lugar, su situación es indefinida.

Jesús Suero, presidente de la Asociación de Comerciantes del Kilómetro 9, informó que ahora las autoridades de Obras Públicas se han desentendido de ellos y es RD Vial la que tiene a su cargo la indemnización.

Indicó que se intenta negociar de manera particular y lo que se les ofrece es 90,000 pesos por locales que, según afirma, tienen valor superior al millón de pesos.

"Están incumpliendo no solamente con la reubicación sino con el compromiso de indemnizarnos, comenzaron con un monto y últimamente quieren terminar con otro... nosotros hemos tomado la decisión de no tomarle la bagatela que nos están dando y de ahí en adelante vamos a implementar otro método de lucha".

Wilson del Rosario y Santiago Pimentel son dos comerciantes que exigen un pago justo. Dijeron que al menos a dos compañeros le dieron 600 y 700 mil pesos por sus locales y a los demás 80,000. Deploraron que mientras a ellos se les niega el pago justo, del lado contrario de la vía, donde está la terminal de autobuses del Cibao, se llegó a acuerdo y no hay problema solo porque hay gente adinerada involucrada.