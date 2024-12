Moradores de Los Tocones claman por solución urgente a calles deterioradas

Moradores del sector Los Tocones, en el distrito municipal Santiago Oeste, expresaron su profunda indignación ante las condiciones de deterioro de las calles de su comunidad.

A través de representantes de la junta de vecinos y líderes comunitarios, denunciaron ante diversos medios de comunicación la falta de intervención de las autoridades pese a las múltiples solicitudes realizadas en los últimos años.

"La calle principal y todas las demás están desechas, llenas de agua negra. Esto provoca enfermedades en los niños y afecta a los estudiantes que tienen que transitar por aquí. Estamos como personas olvidadas, como si no pagáramos impuestos", afirmó Tania Ureña, integrante de la junta de vecinos.

Los comunitarios señalaron que la falta de drenaje en la zona agrava los problemas. Según explicaron, el agua estancada genera contaminación, dificulta el acceso a las viviendas y convierte a las calles en lodazales intransitables.

"No podemos cruzar a pie. Profesores y estudiantes tienen que hacer un crucigrama para pasar. Las casas no se pueden limpiar porque el agua corre hacia adentro. Hacemos un llamado a las autoridades para que resuelvan este problema. Somos ciudadanos que pagamos impuestos y exigimos ser tratados con dignidad", agregó Ureña.

Protestas y promesas incumplidas

Los líderes comunitarios recordaron que durante años han realizado protestas, marchas y reuniones con representantes del ayuntamiento y del Ministerio de Obras Públicas, sin obtener resultados concretos.

"Siempre prometen, pero no hacen nada. Solo vienen en tiempo de elecciones a ofrecer, pero no cumplen. Esta comunidad está olvidada, y eso no es justo. Pagamos impuestos como todos los demás", declaró Mercedes Fermín, también miembro de la junta de vecinos.

La comunidad estima que son necesarios trabajos en unos 8 a 10 kilómetros de calles. Además, exigen la construcción de un sistema de drenaje que permita el vertido adecuado del agua hacia la avenida principal.

"Las autoridades deben recordar que estamos a solo cinco minutos del centro de Santiago. No es posible que taxistas y vehículos no quieran entrar por el estado de las calles. Esto es una vergüenza", expresó Josefina Sánchez, otra residente de la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/15/whatsapp-image-2024-12-15-at-11.50.08-am--1.jpeg Una calle deteriorada en Los Tocones. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Llamado urgente a las autoridades

La comunidad también hizo un llamado al alcalde del distrito municipal de Santiago Oeste, a las autoridades de Obras Públicas y al ayuntamiento de Santiago de los Caballeros para que atiendan esta situación de forma prioritaria.

"No descartamos retomar las protestas y aumentar la presión si no nos toman en cuenta. Es inaceptable seguir viviendo en estas condiciones mientras vemos cómo en otros lugares se realizan obras que no son tan urgentes", advirtieron los moradores.

Los denunciantes de Los Tocones aseguraron que seguirán luchando hasta obtener una respuesta concreta y efectiva por parte de las autoridades.