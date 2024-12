Moradores del sector Cancino Adentro, en el municipio Santo Domingo Este, denunciaron que tienen casi un mes que no reciben agua potable por las tuberías, lo que obliga a los que tienen cisternas a comprar a los camiones privados.

Explicaron que a una zona ha llegado un poquito, pero sin presión, pero que más de seis barrios no reciben el líquido sin que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informe la causa.

Agustina Beltré, un comunitario, informó que quienes tienen cisterna están secas y que algunos pueden comprar camiones entre 700 y 1,200 pesos. Manifestó que están pasando muchas vicisitudes por la falta del líquido.

"Cancino Adentro está sufriendo por agua, no tenemos para cocinar, lavar y bañarse y tenemos las cisternas secas. Son casi tres semanas que no llega agua", dijo.

Mary de Jesús es de los pocos moradores que tiene cisterna y el poquito que tiene lo administra para que no quede seca.

"Cuando no hay agua, no hay felicidad porque cuando uno se levanta lo primero que uno hace es resolver con agua y si no, estamos fritos" Mary de Jesús Comunitaria “

Manifestó que no se sabe por qué la escasez si no hace mucho tiempo las autoridades de la Caasd colocaron nuevas tuberías y durante la campaña se dijo que tendrían un buen servicio.

Celeste Vásquez, dirigente comunitaria de Cancino Adentro, dijo que tienen más de un mes que no reciben agua en las viviendas, porque el problema es que hay negociación con los camioneros que venden agua que hacen negocios cuando no hay suministro de la Caasd.

Informó que durante el gobierno de Hipólito Mejía les colocaron tuberías y tenían el servicio, pero pocos meses después ya no tenían y que en el actual gobierno volvieron a instalar tuberías, pero tampoco pueden contar con el servicio de manera regular.

"Había agua en abundancia, uno o dos días a la semana y las cisternas se llenaban, pero ya no tenemos y ya estamos cansados. Vinieron de la Caasd y nos dijeron que la persona encargada de la zona está fuera del país por problemas de salud", indicó.

Teo Mota consideró grave la situación por la que están atravesando por la escasez del líquido que a veces les llega un viernes o sábado y que en ocasiones, como ahora, tienen hasta un mes sin recibir agua.

"Es un caos que tenemos aquí en Cancino Adentro con el agua, la verdad es que necesitamos solución porque no tenemos. Yo tengo viviendo aquí alrededor de 25 años y el agua aquí tiene como un año y la que nos mandan no sirve ni para bajar los baños", manifestó.

Llamó a las autoridades de la Caasd a tomar en cuenta la situación de cientos de familias que integran los distintos barrios de Cancino Adentro que no reciben el servicio que debe brindar esa institución.

Piden asfaltar calles

Otro de los problemas que mencionan los moradores de Cancino Adentro es el de las calles que están en pésimas condiciones y demandaron del alcalde Dío Astacio que inicie un plan de asfaltado, Precisaron que algunas vías tienen aceras y contenes que solo requieren del asfaltado.