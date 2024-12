Caótica se ha tornado la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Buenaventura Freites en Los Jardines del Norte, Distrito Nacional, por el desborde del sistema sanitario que además de producir malos olores y contaminación, ha deteriorado un tramo de la vía, que presenta grandes hoyos que, a su vez, causan largos tapones.

Desde hace varias semanas que uno de los registros del sistema sanitario de la avenida la Buenaventura Freites se desborda y el agua va a parar a la Kennedy. Con el paso constante de vehículos, la vía perdió parte de la capa asfáltica.

Los tapones se forman en la John F. Kennedy en dirección este-oeste y en la Buenaventura Freites, que en ocasiones se extienden hasta la avenida de Los Próceres.

Vecinos del lugar explicaron que el problema surgió luego de la construcción de la línea 2 del Metro, porque alegadamente se invirtió la dirección de la escorrentía cloacal hacia el norte para descargar en una cañada a unos 600 metros del lugar.

Manuel Álvarez, residente en el sector desde hace 50 años, explicó que antes no existía el problema, pero que al haber tantas viviendas y las autoridades cambiar el sentido de descarga de los líquidos, la situación se ha complicado.

"Hicieron un trabajo bien hecho para que el agua descargara para allá (al norte de la Buenaventura Freites), parece que ahora, al estar tapado arriba, por aquí brota", dijo y explicó que, como la tubería principal esta tapada, las aguas sanitarias se devuelven a las viviendas y brotan por algunos lugares.

Vinicio Jiménez, un motorista de Los Jardines desde hace años y que ofrece su servicio en la zona, dijo que cuando la Corporación del Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo (Caasd) hizo la limpieza de la tubería se dejó un neumático que obstruye la circulación de las aguas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/26/26122024---agua-servida-en-av.-kennedy-y-buenaventura-freites---matias-boncosky05.jpg Kennedy esquina Buenaventura Freites. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/26/26122024---agua-servida-en-av.-kennedy-y-buenaventura-freites---matias-boncosky02.jpg Lama que se genera por la acumulación de agua. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/26/26122024---agua-servida-en-av.-kennedy-y-buenaventura-freites---matias-boncosky08.jpg La situación empeora con el paso del tiempo. (MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/26/26122024---agua-servida-en-av.-kennedy-y-buenaventura-freites---matias-boncosky03.jpg El sistema sanitario colapsado. (MATÍAS BONCOSKY)

En la calle Jardines de Versalles, que se une con la Buenaventura Freites, el registro que fue reconstruido volvió a colapsar y brota agua hedionda que se incrementa cuando la Caasd envía agua al sector los martes, miércoles y sábados.

"No hace ni diez días que eso lo asfaltaron (en la Kennedy), pero el asfalto con toda esa agua que tiene grasa, no pega y ya volvió y se dañó, entonces si no resuelven ese problema no se va a resolver", indicó.