Puente de la avenida Hípica a más de un año de atrasos y promesas de reparación

El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, se pronunció este domingo sobre los retrasos en la rehabilitación del puente vehicular de la avenida Hípica sobre la autopista Las Américas, una de las principales preocupaciones de los residentes de la zona.

La obra, que fue anunciada inicialmente para finalizarse en seis meses, lleva más de un año en construcción y sigue sin completarse. Astacio explicó que la causa principal se debe a que los contratistas no han cumplido con los plazos establecidos, lo que ha generado una demora constante.

"Los contratistas no han cumplido al Ministerio de Obras Públicas", expresó al tiempo de señalar que la Alcaldía presiona para que este año pueda ser entregado.

"Ustedes saben que la Alcaldía no tiene presupuesto para ese tipo de cosas, porque no nos dan el presupuesto, no porque no sea nuestro rol, pero presionamos", expresó.

Manifestó que han realizado acercamientos con el nuevo ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, así como conversaciones con Deligne Ascención, quien se mantiene en el cargo hasta este 27 de febrero, en un compromiso para entregar finalmente el puente, considerado como "una necesidad y urgencia".

Pidió paciencia a la ciudadanía, para resolver está problema cuyo objetivo es aliviar el tráfico y mejorar la seguridad en la zona. "Entiendo que este año debería estar listo ya; nos quedan varios meses, está muy atrasado, pero seguiremos presionando para que culmine este año", dijo

Avances

Según el alcalde, el avance de la obra es de un 40 a 60 %, ya que no se trata de construir un puente completamente nuevo, sino de una remodelación. Sin embargo, insistió en que, a pesar de los retrasos, el gobierno local está comprometido en seguir presionando para que la obra se complete en el presente año.