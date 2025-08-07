El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó este jueves el cierre temporal al tránsito vehicular del puente flotante sobre el río Ozama, durante cinco días.

El cierre será desde el sábado 9 de agosto a las 12:00 del mediodía hasta el miércoles 13 a la misma hora.

Esta intervención forma parte del plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales del MOPC, con el apoyo de la Industria Naval Dominicana.

Para mitigar el impacto del cierre, la institución ha coordinado un plan especial de movilidad junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Rutas alternas establecidas:

Dirección Este-Oeste: Los conductores podrán utilizar los puentes Ramón Matías Mella (puente de la Bicicleta) y Juan Bosch. Además, se extenderá el horario del contraflujo matutino en ese sentido.

Los conductores podrán utilizar los puentes Ramón Matías Mella (puente de la Bicicleta) y Juan Bosch. Además, se extenderá el horario del contraflujo matutino en ese sentido. Dirección Oeste-Este: Se podrá transitar por los puentes Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, y también se extenderá el horario del contraflujo vespertino.

Para evitar congestión en las vías cercanas al área de influencia del puente, recomiendan a los conductores utilizar la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto) o la George Washington, conectando con el Este a través de las avenidas México o 27 de febrero.

"Tanto la Digesett como la Comisión Militar y Policial (Comipol) ofrecerán asistencia en puntos clave, y se dispondrá de señalización adecuada en todas las rutas alternas. Además, la ciudadanía contará con información actualizada en tiempo real a través de plataformas de tráfico como Waze y Google Maps."

