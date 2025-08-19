Puente de la avenida Hípica continúa cerrado pese a estar completamente asfaltado: ¿Qué se espera?

Puente de la avenida Hípica, en Las Américas. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El puente de la avenida Hípica, sobre Autopista Las Américas, está totalmente asfaltado y listo para su uso desde hace varias semanas, pero las autoridades no informan cuándo volverá a servir a los conductores.

La obra se inició a principio de 2021 con la suspensión del tránsito luego de denuncias de las malas condiciones de las columnas que sustentaban el puente, las cuales estaban destruidas por efectos del salitre.

Variación del diseño

Se intentó reforzar y reconstruir las columnas, pero el diseño fue variado y se construyó un nuevo estribor de tierra estabilizada para darle más seguridad al viaducto y evitar la corrosión que causa el salitre en los metales.

Se trata de una obra necesaria para la movilidad en la zona. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Hasta la semana pasada solo faltaban por colocar algunos postes del alumbrado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) El puente esta cerrado desde el 2021. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Parte del paisajismo . (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Totalmente asfaltado esta el viaducto. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Esta obra se ha construido de manera lenta, según ciudadanos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Han pasado cuatro años y ahora la obra entró en la fase final. Hasta la semana pasada solo faltaban colocar unos cuatro postes de iluminación. Tiene el paisajismo completo al igual que la señalética vertical.

Residentes en la zona se preguntan por qué no se habilita el puente si ya está terminado en todo lo que tiene que ver con el rodamiento. Las autoridades no informan cuándo entregarán la obra.

Las autoridades no informan cuando darán apertura al puente, el único que permite cruzar la Autopista Las Américas en vehículo.

El chofer Antonio Echavarría dijo que el puente es muy necesario para ir al aeropuerto o para transitar por la Autopista de San Isidro, sin embargo, aunque ya está terminado no lo reabren a los vehículos.

"Yo no sé qué es lo que están esperando para abrir eso", dijo Anselmo Toribio propietario de un negocio de venta de comida de la marginal de Las Américas.