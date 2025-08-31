Carolina Mejía recibe reconocimiento durante viaje por Nueva York, Nueva Jersey y Boston

Carolina Mejía junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez. ( FUENTE EXTERNA. )

Carolina Mejía fue reconocida durante los Premios Dominicanísimo, al recibir la estatuilla Excelencia al Mérito Gran Dominicanísimo 2025.

"Gracias por esta oportunidad, gracias por esta sorpresa. Qué gran honor, lo llevaré siempre con mucho orgullo como siento al decir que soy dominicana. ¡Que Dios los bendiga!", dijo Mejía al recibir el galardón.

Al definir como especial la noche de la entrega, Carolina consideró un honor poder participar en Premios Dominicanísimo junto a tantos dominicanos que ponen en alto a la República Dominicana.

Durante la gala llevada a cabo en el Omni Seaport Hotel, la alcaldesa del Distrito Nacional compartió el escenario con el expelotero David Ortiz, el empresario turístico Frank Elías Rainieri y la periodista Alicia Ortega, quienes también fueron reconocidos.

Premios Dominicanísimo reconoce el aporte de la comunidad dominicana en Estados Unidos, siendo una plataforma que se fortalece en cada edición.

Otro reconocimiento

Previo a la gala de Premios Dominicanísimo, Carolina también recibió una proclama de la Alcaldía de Lawrence, en el estado de Massachusetts, de la mano de su homólogo el alcalde Brian DePeña.

Mejía formó parte de las 26 personalidades a las que el alcalde distinguió por su trayectoria de servicio en distintos ámbitos de la vida pública.

En ese escenario, Brian DePeña resaltó el posicionamiento de los dominicanos en esa ciudad estadounidense, destacando su vocación de trabajo y su vinculación con la tierra que los vio nacer.

Gira por Estados Unidos

La ejecutiva municipal agotó una agenda por varias ciudades estadounidenses como Boston, New York y New Jersey, donde reafirmó su vínculo con la diáspora y reconoció la importancia de los dominicanos que viven fuera del país.

Como servidora pública y secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina ha reiterado su conexión con el talento criollo que representa a República Dominicana en otras latitudes, reconociendo sus aportes económicos y culturales.