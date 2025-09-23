Dieciséis días después continúan clausurados de 11 comercios chinos por operar sin licencias

Este negocio esta ubicado en la Autopista coronel Fernández Domímguez, antigua San isidro. ( DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY )

Continúan cerrados los once establecimientos comerciales de propietarios chinos que hace 16 días fueron intervenidos por el Ministerio de la Vivienda (Mived), bajo el alegato de que operaban sin licencias de construcción ni certificaciones de inspección final.

Durante un recorrido, se observó que los negocios continúan cerrados, pero los militares que los custodiaban, aparentemente, fueron retirados y en su lugar hay vigilantes privados.

En el local de "Dulce Hogar", una de las tiendas afectadas ubicadas en la avenida Gregorio Luperón, algunas personas entraron a las instalaciones, pero el establecimiento sigue clausurado.

Un recurso de amparo

Este negocio elevó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que se conoció ayer lunes. En la audiencia el Ministerio de la Vivienda pidió el aplazamiento con la finalidad de conocer del expediente y adicionalmente solicitó la intervención de la Alcaldía del Distrito Nacional en el caso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/22092025---comercios-chinos-continuan-clausurados---matias-boncosky05-c8c71bf2.jpg Hace hoy 16 días que estas tiendas están cerradas. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/22092025---comercios-chinos-continuan-clausurados---matias-boncosky02-b623a706.jpg Dulce Hogar, avenida Gregorio Luperón. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/22092025---comercios-chinos-continuan-clausurados---matias-boncosky07-24327812.jpg Tienda china en la avenida Nicolás de Ovando. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Ante la solicitud el tribunal decisión aplazar el conocimiento del recurso de amparo para el jueves 25 de este mes a las 9:00 de la mañana. Los ejecutivos de Dulce Hogar alegan que no hubo razones para cerrar su establecimiento comercial.

El pasado día 8 el Mived, a través del Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, dispuso la clausura preventiva y paralización de operaciones de varias naves industriales y plazas comerciales en el Gran Santo Domingo.

Entre los establecimientos clausurados están Suplax, Plaza Hope, Central Depot, Central Point, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), La Rocca, Dulce Hogar, Shopping Center New World, STD Mall y Yo Me, entre otras.

El Mived aclaró que la medida es temporal y estrictamente preventiva, y que los responsables de los establecimientos tienen la oportunidad de regularizar su situación conforme a la normativa vigente.

La ley

La Ley 687-82 y los Reglamentos Técnicos R-004 (Decreto 232-17) y R-021 (Decreto 576-06) establecen la obligatoriedad de contar con licencia de construcción y certificación de inspección final como requisitos previos a la ocupación y operación de edificaciones en la República Dominicana. El Mived argumenta que la decisión de cerrar los negocios se fundamenta en el principio de autotutela administrativa, que los faculta a dictar de manera inmediata las medidas preventivas necesarias para salvaguardar el orden público, la seguridad estructural de las edificaciones y, de forma prioritaria, el derecho a la vida y la seguridad ciudadana. No obstante, varios de los negocios clausurados llevaban años operando.