Celebran misa en Santiago por el Día de San Judas Tadeo, patrón de la Policía Nacional

Miembros de la Policía Nacional, autoridades locales y feligreses participan en la misa en honor a San Judas Tadeo, santo patrono de la institución. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Con una misa celebrada en la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, la Policía Nacional conmemoró este martes el Día de San Judas Tadeo, su patrón y guía espiritual.

La eucaristía fue presidida por monseñor Andrés Amauri Rosario Henríquez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la provincia Santiago.

El general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director del Comando Regional Cibao Central de la uniformada, expresó su agradecimiento a Dios por la oportunidad de celebrar nuevamente este día de fe junto a los miembros de la institución.

Seguridad ciudadana

El oficial destacó el compromiso de la institución con la reforma policial impulsada por el presidente Luis Abinader, orientada a fortalecer la profesionalización de los agentes y mejorar el servicio a la ciudadanía.

"Estamos comprometidos con la seguridad ciudadana y con la reforma policial. Haremos todo lo humanamente posible para que sea una realidad en beneficio de todos los dominicanos", aseguró.

Jiménez Reynoso también resaltó el sacrificio de los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional, quienes "muchas veces dedican más tiempo a la institución que a sus propias familias".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-28-at-123443-pm-1-7f2a9567.jpeg Miembros de la Policía Nacional y autoridades locales, durante la misa en honor a San Judas Tadeo, santo patrono de la institución. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Servicio y compromiso

Durante la misa en honor a San Judas Tadeo, apóstol de Cristo y santo patrono de la Policía Nacional, se reunieron miembros de la institución, autoridades locales y feligreses. En la ceremonia, el obispo destacó la vocación de servicio y el compromiso con la paz que caracteriza a los integrantes del cuerpo del orden.

"Nos reunimos hoy para celebrar la vocación de servicio que ustedes encarnan en nuestra sociedad. En medio de tantos desafíos, su misión es proteger, acompañar y garantizar la paz", expresó el religioso durante la homilía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/whatsapp-image-2025-10-28-at-123444-pm-bcdaaa0e.jpeg Monseñor Andrés Amauri Rosario Henríquez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, presidió la eucaristía por el Día de San Judas Tadeo. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Asimismo, Rosario Henríquez señaló que esta festividad "no es solo una tradición, sino una oportunidad para renovar el alma, fortalecer la vocación y reafirmar el compromiso con el bien común".

Al referirse a la reforma policial, el prelado católico señaló que se han observado avances, pero insistió en que "es necesario seguir evaluando y retomando los valores fundamentales que deben guiar a la institución, que es la integridad, la responsabilidad y el compromiso con el bien común".