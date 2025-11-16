Transformador provoca altos y bajos voltajes en Invivienda por conexiones ilegales y temen lo peor

Los afectados explican que, desde inicios de octubre, han realizado múltiples reportes a Edeeste, los cuales han sido cerrados sin resolver la avería. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes de los edificios 6, 5 y 4 de la manzana 4697 del sector Invivienda, municipio Santo Domingo Este, denunciaron este domingo que llevan más de un mes enfrentando constantes fallas eléctricas, debido a las averías que tiene el transformador que abastece a estas edificaciones que poseen 16 apartamentos cada uno, afectando a unas 48 viviendas.

Los comunitarios aseguran que el transformador, ubicado en la calle Marcelo Lara, presenta daños continuos provocados por conexiones eléctricas ilegales, lo que ha ocasionado cortocircuitos, incendios menores en su tanque y pérdida parcial de las fases eléctricas que alimentan los edificios.

Pese a los reportes realizados a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), la situación continúa sin una solución definitiva, denunciaron a Diario Libre.

Numerosos reportes cerrados sin resolución

Los afectados explicaron que, desde inicios de octubre pasado, han realizado múltiples reportes a la distribuidora, los cuales han sido cerrados sin resolver la avería o con reparaciones "remendadas" que vuelven a fallar con las lluvias o una simple brisa.

Entre los reportes más recientes figuran: el número #326101, realizado por Rosa Caminero, y el #322804, realizado por Felisandra Alonzo.

A estos se suman otros reportes previos cerrados sin solución efectiva, como el #314069, de Roberto Durán; los #301970 y #303065 de Fior Fortuna y los #305420, #311367, #320929 y #314279.

Los residentes aseguran que, incluso visitando de manera presencial las oficinas de Edeeste en el Ensanche Ozama y la Charles de Gaulle, no han recibido una respuesta concreta de parte de la empresa.

Edificios afectados viven entre apagones y bajo voltaje

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-16-at-152310-879b77d9.jpeg El transformador, ubicado en la calle Marcelo Lara de Invivienda, presenta daños provocados por conexiones eléctricas ilegales. (FUENTE EXTERNA)

La falla del transformador provoca pérdida total o parcial de electricidad en una o ambas fases, lo que ha afectado neveras, aires acondicionados y otros equipos eléctricos, aparte de los apagones.

Ante la falta de energía estable, algunos residentes han tenido que conectarse provisionalmente a tomacorrientes de otros apartamentos mediante extensiones para evitar que sus alimentos se dañen.

"Tenemos miedo de que un día explote el transformador por esas conexiones ilegales y provoque una tragedia", manifestó uno de los vecinos, quien pidió reserva de su nombre.

Los comunitarios señalan que personas ajenas a estos edificios, que comparten en mismo transformador, violan constantemente las redes eléctricas para conectarse directamente al aparato. Esto estaría generando sobrecargas y provocando las averías.

Además, denuncian que dentro de varios de los edificios algunos residentes buscan técnicos particulares para hacer conexiones ilegales en los paneles, deteriorando la instalación interna y afectando la electricidad en los apartamentos que sí pagan el servicio.

Solicitan cambio de transformador y reubicación para evitar fraudes

Los residentes piden a la Edeeste reemplazar el transformador actual por uno de mayor capacidad y, además, cambiarlo de ubicación para evitar que personas accedan fácilmente al dispositivo y se conecten ilegalmente.

La propuesta de los residentes es que el equipo sea reubicado en la calle Profesor Manuel del Cabral, frente a la manzana 4698, donde estaría menos expuesto a manipulaciones.

Exigen telemedición para el edificio 6

Residentes del edificio 6 solicitaron también ser incluidos en el programa de Telemedición, el nuevo sistema implementado por Edeeste que permite la lectura remota de consumo y evitar conexiones ilegales desde el transformador y desde los paneles internos.

Aseguran que la telemedición permitiría un manejo más transparente de la energía y evitaría que la instalación eléctrica siga deteriorándose por intervenciones clandestinas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-16-at-134751-3-adfc20c2.jpeg Panel eléctrico alterado del edificio 6 en la manzana 4697 de Invivienda Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-16-at-134751-1-c7359b58.jpeg Los residentes del edificio 6 exigen la instalación del sistema de telemedición para tener sus contadores independientes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/16/whatsapp-image-2025-11-16-at-134751-2-bf06a280.jpeg Los cables expuestos representan un peligro, manifestaron los residentes de este edificio. (FUENTE EXTERNA)