Intrant y Cruz Roja lanzan plan "Tránsito+Limpio" para aplicar pruebas toxicológicas a choferes

Miguel Sanz, presidente de la Cruz Roja y el director del Intrant, Milton Morrison, firman el convenio. ( FUENTE EXTERNA )

Con la finalidad de prevenir y reducir las siniestralidades viales y garantizar que los ciudadanos se trasladen en condiciones seguras, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Cruz Roja implementarán el plan "Tránsito+Limpio" que incluirá pruebas toxicológicas a conductores del transporte público.

Se trata de una iniciativa que se iniciará con un plan piloto de tres meses desde las fiestas navideñas del presente año en el Gran Santo Domingo, donde se evaluarán los procesos y resultados para luego extenderse a escala nacional.

Los directores de la Cruz Roja, Braulio Alcántara, y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, firmaron un acuerdo que contempla la aplicación de protocolos sanitarios rigurosos que garantizará la calidad de las pruebas y desarrollará acciones de orientación y acompañamiento a los conductores en los casos positivos.

El Intrant, por su lado, definirá la cantidad anual de pruebas y los puntos estratégicos de ejecución, pudiendo superar las mil muestras por año según la demanda operativa.

Te puede interesar En pruebas de dopaje a 2,500 conductores del transporte público y de carga, 37 dieron positivo

Prevención para las navidades

"En las próximas semanas miles de familias estarán en las calles, celebrando, viajando y reencontrándose y no podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en riesgo la vida de todos", dijo Morrison.

Sostuvo que el acuerdo con la Cruz Roja Dominicana es una acción directa, firme y necesaria para cerrar el paso a la conducción bajo efectos de sustancias y para garantizar que quienes transportan vidas lo hagan con la responsabilidad que el país exige.

El director general de la Cruz Roja Dominicana, Blaulio Alcántara, resaltó que el "Plan Tránsito+Limpio" constituye una herramienta esencial para reducir riesgos y evitar tragedias durante las festividades navideñas.

"Contamos con la infraestructura clínica, la experiencia técnica y el compromiso humano para acompañar esta iniciativa con excelencia", dijo Alcántara.

Mientras que el presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz, destacó que la alianza representa un avance significativo para la protección de las familias dominicanas.

"Nuestra misión es servir, prevenir y salvar vidas. Este esfuerzo conjunto fortalecerá la capacidad de respuesta en una época donde los incidentes viales suelen aumentar".