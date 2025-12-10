Las 31 familias que viven en el Residencial Gazcue, en su mayoría envejecientes, clamaron a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) para que acuda en su auxilio, debido a que llevan más de dos semanas sin recibir agua por la tubería.

La falta del servicio ha generado serios inconvenientes en los hogares de la avenida Bolívar número 462, ya que no cuentan con agua para realizar los quehaceres domésticos, lavar, fregar ni siquiera para bañarse. Para poder suplir esas necesidades, los residentes deben unirse y contratar camiones cisterna, con gastos que superan los 10,000 pesos semanales.

Aunque aseguran haber reportado el caso a la Caasd en múltiples ocasiones, la situación continúa sin solución. Víctor Hoepelman, administrador del residencial, calificó el panorama como "desesperante". Explicó que, aunque está programado el envío de agua dos veces por semana —jueves y domingos—, desde hace semanas no reciben "ni una sola gota".

Comunitarios del residencial Gazcue en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Pagamos el agua fielmente, pagamos el pozo, y aun así no recibimos el servicio. Llevamos dos semanas completas sin agua. Ayer llegó apenas un chorrito, tengo el video... ¿cómo vamos a llenar una cisterna de 35,000 galones así?", expresó.

La administración presentó facturas recientes que confirman el gasto constante en camiones cisterna: 10,000 pesos por cinco camiones y otros 6,000 pesos por tres viajes adicionales, montos que se han vuelto habituales.

"¿Qué condominio con personas envejecientes puede sostener estos gastos? Pagamos agua, pagamos pozo, y además tenemos que comprar camiones. Es demasiado", afirmó Amparo Peguero, de 73 años, una de las residentes.

La Caasd informó que el próximo jueves, cuando está asignado el servicio de agua en la zona, un equipo técnico irá al lugar a verificar por qué no llega agua a ese residencial.

Los tinacos casi siempre permanecen vacios. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) La escasez de agua es un problema para las 31 familias. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) Residencial Gazcue, en la avendia Bolívar. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Los moradores explicaron que el pozo interno quedó contaminado tras los trabajos realizados en las alcantarillas y reparaciones en la vía pública, por lo que ya no puede utilizarse para el consumo humano.

Tienen un pozo y el agua no sirve

"El pozo se contaminó cuando arreglaron la cloaca que botaba de todo. Desde entonces no sirve más que para regar plantas", denunció una comunitaria.

Para Marlon Bonelli, propietario de un negocio contiguo al residencial, la problemática del agua en Gazcue "no es nueva". "Esto es histórico. Aquí llega poca agua desde hace años. Cuando llega, es por un par de horas y con baja presión. La única forma de resolver es con nuestros bolsillos", lamentó.

Los residentes coinciden en que la presión y el caudal dependen de la apertura de las válvulas de la red de distribución, y aseguran tener pruebas en video de que, cuando estas se abren correctamente, la cisterna se llena sin dificultad.

José Miguel Martínez, otro residente, confirmó esta situación: "Hace un tiempo vinieron y abrieron la válvula, y el agua llegó fuerte. Pero últimamente lo que abren es un chorrito. La cisterna ni siquiera prende porque no llega suficiente agua".