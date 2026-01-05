Calles sin juegos: pocos niños son vistos en aceras y galerías este lunes feriado por Día de Reyes

Un niño en un parque del Gran Santo Domingo con una bicicleta este lunes feriado por el Día de Reyes, que se celebra mañana martes. ( DANIA ACEVEDO )

Muchos juguetes a la venta, pero pocos niños jugando en las calles este lunes feriado en los barrios del Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Norte y Este por el Día de Reyes que se celebra mañana, martes.

Durante un recorrido de Diario Libre por diferentes sectores del Gran Santo Domingo se pudo observar la presencia mínima de menores de edad jugando en las calles, aceras y galerías de las viviendas en comparación con otros años.

No se vio clientes

En barrios como Capotillo, Simón Bolívar, Las Cañitas, Ensanche Luperón, Villa Mella, Los Mina y Guachupita, entre otros, algunos negocios de venta de juguetes no tenían clientes.

Escasos niños fueron vistos montar bicicletas, algunas usadas y con otros juguetes como metralletas que lanzan agua, muñecas y pelotas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/whatsapp-image-2026-01-05-at-123031-pm-c1493ba9.jpeg Dos niños observan un puesto de venta de juguetes en uno de los barrios capitalinos. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/whatsapp-image-2026-01-05-at-123032-pm-cdcede8c.jpeg Pocos compradores fueron vistos en los puestos de ventas de juguetes en el Gran Santo Domingo. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/05/whatsapp-image-2026-01-05-at-123032-pm-1-3623a235.jpeg Un puesto de venta de juguetes en el Gran Santo Domingo este lunes 5 de enero, un día antes del Día de Reyes. (DANIA ACEVEDO) ‹ >

Comerciantes dijeron que las ventas "están flojas" y lo atribuyen a la falta de circulante.

"Esto está frío, yo nunca había visto un Día de Reyes como este", dijo una vendedora de juguetes en una acera del Ensanche Luperón.

Algunos padres atribuyeron la poca presencia de niños en las calles disfrutando de sus juguetes a que muchos regalan el 25 de diciembre y para la fecha ya los menores de la casa los han disfrutado.

Mientras que otros, como Isabel Mijyety, alegan que esos regalos para los pequeñines están caros y las familias ya han gastado todo el dinero que tenían.

Otros son de opinión de que muchos niños piden juguetes electrónicos nintendo, tabletas y otros juegos electrónicos que se disfrutan dentro del hogar y que por eso es su baja presencia en las calles.

Lo que sí aumentó este lunes son las actividades cotidianas en los barrios, los negocios de todo tipo abrieron sus puertas, mientras el jolgorio, los tapones y el movimiento de gente en las distintas esquinas era contrario a días festivos.

Leer más Padres mantienen tradición del Día de Reyes pese a altos precios de los juguetes