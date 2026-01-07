Líderes comunitarios exigen al Gobierno retomar saneamiento de la cañada Guajimía

Líderes comunitarios de Santo Domingo Oeste demandaron del Gobierno continuar con el saneamiento y rehabilitación de la cañada Guajimía, así como con la reubicación de las familias que viven en su entorno para evitar pérdidas humanas y daños a viviendas cada vez que llueve.

Indicaron que pese a la rehabilitación de una parte de la cañada, la mayoría de sus afluentes, como las cañadas el Indio Derecho, la Flor de Liz, Frito Lay, en Las Caobas, y otros siguen con tramos sin terminar.

José Marte, uno de los dirigentes comunitario, explicó que están preocupados por la continuidad de los trabajos porque supuestamente la empresa Canadian Commercial Corporation (CCC) y que se encargaba de los proyectos habitacionales fue retirada.

Recordó que fue el gobierno de Canadá que financió la mayoría de los proyectos habitacionales, mientras la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) se ocupa de la rehabilitación de las cañadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/18042022-basura-por-lluvia-en-canada-de-guajimia9-b42bab23.jpg Parte de la cañada que se puede transitar. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/18042022-basura-por-lluvia-en-canada-de-guajimia5-f4430670.jpg Mas de 1,200 viviendasa se han construido paras las familias que vivian en el entorno de la cañada. (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/18042022-basura-por-lluvia-en-canada-de-guajimia3-96688b42.jpg Quedan algunas por reubicar (DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/25082023-familiares-de-hombre-que-lanzo-a-canada-de-guajimia-2-c3531702.jpg Todavía hay zonas que se inundan. (DIARIO LIBRE) ‹ >

"Todavía faltan los dos emisarios submarinos que supuestamente van a hacer juntamente con la planta de tratamiento que van a hacer allá autopista 6 de noviembre por donde está el peaje", sostuvo.

Explicó que del dinero aprobado por Canadá para la cañada Guajimía, supuestamente hay 88 millones de dólares que no se han desembolsado, pero que tampoco hay dinero consignado en el presupuesto general para esos fines.

Temor por el proyecto

Angel Fortuna, otro dirigente comunitario, dijo que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo no muestra interés en continuar con los trabajos. "Nosotros hemos recibido un golpe mortal porque sacaron del proyecto la mano que luchó junto con nosotros para rehabilitar las diferentes cañadas".

Informó que el proyecto tiene avanzadas todas las cañadas, Guajimía y sus afluentes, pero ninguna está completamente terminada. Fortuna informó que los apartamentos que fueron construidos en Hato Nuevo para familias de Guajimía, alegadamente se los están entregando a personas de otros lugares.

El dirigente comunitario considera que para completar la totalidad de familias que deben ser desalojada se requiere unos 850 apartamentos. Hasta la fecha ya suman más de 1,200 las viviendas entregadas desde que se inició el proyecto hace 21 años.

Los dirigentes de juntas de vecinos de los alrededores de la cañada Guajimía advirtieron que iniciarán en breve acciones para reclamar de las autoridades la continuidad de las obras de rehabilitación y construcción de viviendas.