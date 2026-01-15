Relanzan parque en Ciudad Juan Bosch para fortalecer la educación vial infantil

Estudiantes en carritos y bicicletas participan en un ejercicio de conducción por una calle del parque vial en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, el jueves 15 de enero del 2025. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER )

Con el objetivo de educar desde la niñez y la adolescencia sobre el uso responsable de las vías, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), junto a las empresas United Petroleum, Viamar, Grupo Rannik y Seguros Patria, relanzó el parque vial Ciudad Juan Bosch.

La iniciativa corresponde a la primera etapa de un proyecto que involucra a escuelas, colegios y ciudadanos, con el fin de que niños y adolescentes aprendan sobre las normas y la Ley de Tránsito, contribuyendo así a la reducción de los siniestros viales.

El parque, diseñado como parte del complejo habitacional Ciudad Juan Bosch, que se encuentra en Santo Domingo Este, permaneció abandonado durante varios años. El director del Intrant, Milton Morrison, informó que, gracias al respaldo de empresas privadas como United Petroleum, se ha logrado fortalecer la educación vial desde edades tempranas.

"Agradecemos a United Petroleum por sumarse a esta causa y demostrar que las alianzas público-privadas pueden generar un impacto real en la protección de la vida. Este parque representa una inversión en conciencia ciudadana y es una prioridad para nuestra gestión", expresó Morrison.

Como parte del acuerdo, United Petroleum realizará un aporte económico, recursos que serán destinados al remozamiento y adecuación del parque.

Los trabajos realizados incluyeron la instalación de más de 70 lámparas, pintura general, mantenimiento integral de la infraestructura, remodelación de las islas de combustible, colocación de un nuevo techo, así como la instalación de banners educativos, tanques para la disposición de residuos, un letrero institucional y labores de jardinería.

También, se incorporaron 30 bicicletas y go-karts, y se realizó mantenimiento general a los equipos existentes. La inversión total superó los dos millones de pesos.

De igual forma, el Grupo Viamar aportó tabletas educativas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en materia de educación vial; Seguros Patria contribuyó con la pintura utilizada en el remozamiento de las áreas formativas del parque, mientras que el Grupo Rannik donó 300 chalecos y gorras para apoyar las jornadas educativas y operativas.

Los beneficios

Durante el último año, el parque impactó a 5,656 niños, cifra superior a la alcanzada en los dos años anteriores combinados, con la participación de más de 100 centros educativos.

El espacio recibe un promedio de 100 niños al día y atiende a una población de entre 6 y 17 años.

El modelo educativo se basa en la prevención, mediante un ciclo formativo de tres horas que combina charlas teóricas con prácticas en un circuito vial adaptado, utilizando bicicletas y go-karts, además de señalización y semáforos diseñados para niños.

Por su parte, Juan Tomás Díaz, CEO de United Petroleum, afirmó que la empresa respalda esta iniciativa porque el verdadero cambio se logra a través de una educación efectiva. Sostuvo que este parque contribuirá a la reducción de la tasa de siniestros viales.

Indicó que el acuerdo con el Intrant tiene una vigencia de tres años y contempla un aporte de cuatro millones de pesos, además de expresar la disposición de la empresa para replicar el parque vial en la región este del país.