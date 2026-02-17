Concejo de Regidores declara de urgencia construcción del Boulevard Turístico La Otra Banda

Concejo de Regidores de La Otra Banda, La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde del distrito municipal de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, "el Hijo del Pueblo", informó este martes que el Concejo de Vocales del Distrito Municipal La Otra Banda aprobó y declaró de urgencia la construcción de la vía denominada Boulevard Turístico La Otra Banda, por considerarla una obra de impacto para el desarrollo y crecimiento de la demarcación y de toda la provincia La Altagracia.

Conforme a una nota de prensa, la decisión fue adoptada en sesión ordinaria y quedó formalmente establecida mediante la Resolución No. 1-2026, en la que se reconoce la importancia estratégica de esta vía como eje de interconexión y desahogo del flujo vehicular del Distrito Municipal La Otra Banda.

Bondades de la obra

Indica que el Boulevard Turístico La Otra Banda permitirá una conexión directa con el distrito turístico Verón-Punta Cana y con la Autopista del Coral. Además, agrega que esta obra facilitará la movilidad, impulsará la inversión y fortalecerá el desarrollo turístico e inmobiliario de la zona.

Sostiene que la nueva vía reducirá el tiempo de desplazamiento, acercando la zona de expansión turística de La Otra Banda a tan solo ocho minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el de mayor tráfico del país.

El alcalde destacó que esta aprobación representa un paso firme hacia la modernización vial del distrito y reafirma el compromiso de las autoridades con el progreso, la planificación urbana y el bienestar de sus munícipes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/whatsapp-image-2026-02-17-at-40326-pm-6f815d36.jpeg Acta de la sesión del Concejo. (FUENTE EXTERNA)