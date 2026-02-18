Lanzan basura en terrenos privados en las orillas de la Autovía del Este

Uno de los botaderos improvisados en terrenos privados de Guayacanes, San Pedro de Macorís. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Propietarios de terrenos ubicados en el municipio de Guayacanes, provincia de San Pedro de Macorís, denunciaron la proliferación de botaderos clandestinos en propiedades privadas, situación que, aseguran, lleva años afectando la zona sin que las autoridades hayan ofrecido una solución definitiva.

En algunos tramos de la Autovía del Este se pueden observar botaderos de basura y materiales de construcción que afea el entorno de una vía principalmente turística, destino de diversos hoteles.

Además, en la marginal hay depósitos ilegales de residuos y la falta de mantenimiento ha reducido a una vía las dos que fueron construidas para el trafico local.

Enrique Pérez Mella, representante de las empresas propietarias ADDE Capital y Vitruvio, explicó que en el área se han identificado más de 25 puntos de depósito irregular de basura en ambos lados de la vía. Según indicó, camiones ingresan a los terrenos, descargan desechos sólidos y posteriormente les prenden fuego, provocando contaminación ambiental y poniendo en riesgo a la población.

"Ponemos verjas y las rompen. Entran los camiones, botan la basura y luego la incendian. Hemos enviado cartas, notificaciones formales y hasta un acto de alguacil al Ayuntamiento y a Politur, pero no hemos recibido protección efectiva", expresó Pérez Mella, quien además señaló que la marginal de acceso se encuentra cubierta de maleza y en condiciones de abandono.

El propietario manifestó que, pese a cumplir con el pago de impuestos y ordenanzas municipales, no han obtenido respuesta contundente por parte de las autoridades. Asimismo, sostuvo que sospechan que los desechos provienen de hoteles, restaurantes y bares de la zona que pagarían a transportistas informales para deshacerse de la basura en terrenos baldíos.

Lo que dice la Alcaldía

De su lado, Marcos de la Cruz, encargado de Aseo Urbano del Ayuntamiento de Guayacanes, reconoció la problemática y explicó que en ese caso se trata de una propiedad privada sin control de acceso adecuado.

Indicó que el cabildo cuenta con cuatro camiones para la recogida de basura en el municipio, pero que algunos comercios, especialmente tras actividades de gran volumen, recurren a servicios informales que descargan los desechos en áreas aisladas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/2f3a0461-ed57c028.jpg Las ramas pegan a los vehículos en la marginal de dos carriles que se reduce a uno por la maleza y basura. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/2f3a0415-17ed7c77.jpg Uno de los improvisados botaderos de basura en propiedad privada. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/2f3a0458-d7a29eb1.jpg En la Autovía del Este hay improvisados vertederos en ambos lados en algunos tramos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/2f3a0433-c925cf66.jpg Marcos de la Cruz, director de Aseo Urbano de la Alcaldía de Guayacanes, visitó algunos de los botaderos improvisados. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/2f3a0452-8e25895a.jpg La basura la depositan también en las vías marginales. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/2f3a0412-3ca7bdd9.jpg Desaprensivos queman los residuos y el humo afecta la zona. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

De la Cruz señaló que la falta de vigilancia nocturna y los limitados recursos municipales dificultan identificar a los responsables. Además, sugirió que la instalación de un portón único y mayor control perimetral por parte de los propietarios podría ayudar a reducir el acceso irregular a las propiedades.

Afirmó que han eliminado vertederos improvisados en otras zonas, en cumplimiento de disposiciones gubernamentales que prohíben los depósitos a cielo abierto, y reiteró su disposición a colaborar en la búsqueda de una solución.

Mientras tanto, los propietarios exigen medidas urgentes para frenar la contaminación, evitar incendios y proteger la salud y seguridad de los residentes del área.