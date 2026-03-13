A 10 meses de "RD se Mueve", conductores dicen no sienten gran cambios con tapones

Los tapones siguen afectando a los conductores y pasajeros de la ciudad. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

El próximo miércoles se cumplirán 10 meses del inicio del proyecto RD se Mueve, cuyo objetivo es lograr una movilidad más ágil y segura en el Distrito Nacional. Aunque las autoridades aseguran que se ha ejecutado el 70 % de las acciones planificadas en la primera etapa, ciudadanos consideran que los cambios aún no se reflejan de manera significativa.

Dentro de las medidas adoptadas para agilizar el tráfico y mejorar la seguridad vial está la prohibición de giros a la izquierda en avenidas como la Tiradentes, Lope de Vega, Máximo Gómez, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Pedro Livio Cedeño y otras.

Según conductores, el tránsito en algunas de esas vías ha mejorado, pero depende de la hora y de la presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres (Digesett).

El Gabinete del Transporte, integrado por instituciones como la Digesett, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres (Intrant) y otras entidades, afirma que en esas vías la situación ha mejorado entre un 20 % y un 30 %.

Giros a la izquierda

En la avenida Winston Churchill las prohibiciones de los giros a la izquierda sumado a la sincronización de los semáforos, han mejorado la circulación vial.

David Argüero no duda en responder: "No, no ha mejorado nada, los tapones siguen igualitos", al referirse al flujo vehicular en la avenida Tiradentes. Sin embargo, para Miguel Lockward, residente en Santo Domingo Oeste, en la Autopista Duarte algo ha mejorado.

Vivian Mota, otra conductora, afirma que sigue tardando hasta hora y media para llegar a su residencia desde su trabajo, en el polígono central, a la avenida coronel Fernández Domínguez, antigua San Isidro.

"Yo lo veo todo igual, yo sigo cogiendo mis taponazos como siempre, no he sentido que se ha mejorado nada", dijo.

Indica que, para entrar a la ciudad, las autoridades han habilitado un carril en contraflujo en horas de la mañana, que junto a la ampliación que se hace en el kilómetro 9, permite un poco más de rapidez, aunque afirma que sus expectativas eran otras.

Juan Ramón Medina era de los que se oponían al calmado de tráfico en el Malecón, frente a la Plaza Juan Barón, pero ahora dice que ha sido lo correcto.

Los entrevistados coincidieron en que, en sentido general, ha habido algunos pequeños cambios, pero no en la magnitud que esperaban y confían en que la segunda fase siga mejorando la situación.

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres (Intrant), Milton Morrison, aclara que el objetivo del programa nunca fue eliminar completamente los tapones, sino gestionar el tránsito para hacerlo más fluido.

De acuerdo con mediciones realizadas por el organismo, en los puntos donde se han aplicado las medidas se ha registrado una mejoría en el flujo vehicular que oscila entre un 20 % y un 25 %.

"En síntesis, los indicadores y mediciones que tenemos muestran que donde se implementó el proyecto RD se Mueve ha sido exitoso en función de las expectativas que teníamos. También hay que aclarar que nunca dijimos que desaparecería por completo el problema de los taponamientos", expresó.

Sin improvisación

El funcionario afirmó que las medidas que se han adoptado para mejorar la seguridad y fluidez del tránsito no son inventos y que cuentan con la asesoría de instituciones internacionales como la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Otra mejoría de la primera etapa, que, según las autoridades, incluyó acciones estructurales clave como la gestión horaria en 137 instituciones públicas, beneficiando a más de 70,000 servidores.

También la optimización semafórica en 11 de 14 corredores troncales, la implementación de carriles en contraflujo y la regulación del estacionamiento en zonas críticas mediante el programa "Parquéate Bien".

Dentro de las medidas anunciadas en "RD se Mueve" estaba la incorporación de 700 nuevos agentes de la Digesett equipados con cámaras corporales para reforzar, mejor control y la transparencia en las vías y hacer cumplir las medidas, sin embargo, su presencia en las calles no alcanza esa agregada cantidad.

Las autoridades aseguran que su compromiso es seguir ejecutando acciones del plan "RD se Mueve", incorporando mayor tecnología, educación vial y medidas de gestión urbana para continuar avanzando hacia una ciudad más ordenada, moderna y segura para todos.