Cabildo Abierto impulsa más de 50 proyectos comunitarios en el Distrito Nacional

Al centro Elizabeth Mateo, secretari general de la Alcaldía. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La Alcaldía del Distrito Nacional realizó una asamblea de Cabildo Abierto como parte del proceso del Presupuesto Participativo Municipal 2025-2026, en la que se aprobaron obras para 50 sectores de la capital.

La secretaria general del cabildo, Elizabeth Mateo, explicó que cada uno de estos sectores recibirá una asignación de 3 millones de pesos, destinados principalmente a la construcción y reparación de aceras y contenes, mejoras en drenaje pluvial, rehabilitación de calles y callejones, así como intervención de parques, plazas y clubes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/349deb87-ba12-4fa8-a13a-015a3f991bcb-d7f9b117.jpg La alcaldesa Carolina Mejía participó en la asamblea de Cabildo Abierto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/10042026-asamblea-cabildo-abierto-adn-luduis-tapia-0635a752.jpg Asistieron dirigentes de juntas de vecinos de distintos barrios del Distrtio Nacional. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Mateo destacó que el proceso se realiza en cumplimiento de la Ley 340 de Compras y Contrataciones Públicas, y que las obras serán divididas en tres lotes para su licitación. Se estima que la ejecución inicie entre agosto y septiembre de este año.

Señaló que el presupuesto participativo del año anterior presenta un 56% de ejecución, y que las obras pendientes comenzarán a ejecutarse en los próximos días, luego de retrasos asociados al proceso de licitación y a factores climáticos.

Durante la asamblea también se abordó la coordinación con el Gobierno central, que ejecuta un plan de inversión de aproximadamente 4 mil millones de pesos en aceras y contenes. Estas acciones se articulan a través del Plan Integrado de Santo Domingo, con la participación del Ministerio de Obras Públicas y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), para evitar duplicidad de intervenciones.

Las obras ejecutas y en proceso

La Alcaldía, encabezada por Carolina Mejía, resaltó que en los últimos cuatro años se han ejecutado más de 400 obras, incluyendo la entrega de 250 parques y plazas, además de más de 400 filtrantes para drenaje pluvial.

Entre los proyectos en desarrollo se destacan el parqueo de la avenida 27 de Febrero, el Malecón Deportivo, el Paseo 30 de Mayo y la recuperación del Malecón, donde también se han instalado 700 luminarias LED como parte de la modernización del alumbrado público.

Las autoridades informaron que se mantiene un sistema de comisiones comunitarias para el mantenimiento de las obras, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.