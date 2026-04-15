¿Y el kilómetro 9 de la autopista Duarte, para cuándo?

Obreros trabajando en la ampliación y modernización del kilómetro 9 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

La ampliación y modernización del kilómetro 9 de la autopista Duarte, una de las obras viales más esperadas para aliviar el tránsito entre el Gran Santo Domingo y el Cibao, continúa sin ser concluida, a casi cuatro años de haberse prometido su entrega en un plazo de 10 meses.

Si bien se puede destacar una mejora en el tránsito en los últimos meses, la falta de una fecha clara de finalización lleva al hastío a buena parte de la población.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100454-am-1-9e8d0b86.jpeg Obreros trabajando en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100454-am-de056760.jpeg Obreros trabajando en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100458-am-a57d0bae.jpeg Obreros trabajando en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100457-am-1-765e7710.jpeg Obreros trabajando en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100453-am-9f4b3e78.jpeg Obreros trabajando en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100457-am-c77b2733.jpeg Trabajos de modernización del kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DARE COLLADO) ‹ >

Cronología y retrasos en la ampliación del kilómetro 9 de la autopista Duarte

El proyecto fue presentado en mayo de 2022, durante la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, quien informó junto a los contratistas que los trabajos estarían listos en menos de un año. Sin embargo, la realidad actual dista de ese cronograma.

Desde 2023, la obra ha sido calificada por las autoridades como "en fase de terminación" pero tres años después la terminación no concluye. Todavía continúan los trabajos de adecuación de carriles. Hace tan solo unas semanas se desmontó el viejo puente peatonal, sustituido por uno nuevo.

Pero a la fecha colocan muros new jersey en la margen sur de la avenida, un cierre que nunca debió quedar abierto. Al mismo tiempo, no queda claro qué pasará con el carril que se habilitó luego de removido el puente peatonal y qué pasará con las áreas verdes que rodean el distribuidor vial.

En esa misma margen, la isleta formada por las calles que van en sentido desde el oeste de la autopista Duarte hacia el sur de la avenida Gregorio Luperón, y desde la avenida Gregorio Luperón para incorporarse al tránsito oeste-este de la avenida John F. Kennedy, apenas se está construyendo.

Bajo el puente seco que pasa sobre la avenida Luperón todavía están tapadas las paredes y hay andamios que demuestran que las obras continúan.

Como siempre, son un pequeño grupo obreros los que se ven trabajando en horas del día y de la noche.

Cabe recalcar, que una parte de las obras que en estos momentos están en marcha, corresponden a la construcción de la estación del teleférico del Kilómetro 9, caso al que no nos referimos

En diciembre de 2025, el actual titular del Ministerio de Obras Públicas, Eduardo Estrella, afirmó que la intervención avanzaba de manera sostenida. No obstante, a cuatro meses de esas declaraciones, el panorama en el lugar refleja que aún quedan labores por completar.

La falta de información oficial también ha marcado el proceso. Intentos por obtener detalles actualizados sobre el estado de la obra no han tenido respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas ni de las empresas contratistas.

Falta de información oficial

Al contactar vía telefónica al departamento de Relaciones Públicas, se solicitó que las consultas fueran enviadas por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta.

Según cifras oficiales, más de 120,000 conductores se beneficiarían diariamente de la ampliación, que busca eliminar el congestionamiento vehicular en uno de los puntos más críticos del tránsito. Este eje vial conecta con aproximadamente el 60 % de la población del país, lo que resalta su importancia estratégica.

La obra, cuya inversión se anunció superará los 900 millones de pesos, ha generado inconvenientes prolongados para los residentes y usuarios de la vía, quienes continúan a la espera de una fecha concreta de entrega.