Rutas alternas habilitadas para tránsito entre Santiago y Puerto Plata tras colapso de puente

Trabajos para reconstruir el puente ( CÉSAR JIMENEZ )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó sobre las rutas alternas habilitadas para el tránsito terrestre entre las provincias Santiago y Puerto Plata, tras el colapso de un tramo del puente sobre el río Camú, en el municipio Villa Montellano, afectado por las recientes lluvias.

A través de una publicación en sus redes sociales, la institución indicó que actualmente se realizan trabajos de diseño y reconstrucción del puente en la carretera turística Gregorio Luperón, específicamente en el tramo que conecta hacia la comunidad de Yásica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/725ff1ce-13a3-41a8-9e93-2d09a7f3cbab-25eeb1cc.jpg Imágenes de los trabajos para hacer el nuevo puente. (CÉSAR JIMENEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/8dc814a0-8435-42de-affd-08c5e4802201-5da24d28.jpg Imágenes de los trabajos para hacer el nuevo puente. (CÉSAR JIMENEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/f45467b9-c5d4-4268-9912-746bd03c1444-a004c945.jpg Imágenes de los trabajos para hacer el nuevo puente. (CÉSAR JIMENEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/c8a81734-b3dc-4a09-96ff-6142b4ca2ade-984118e6.jpg Imágenes de los trabajos para hacer el nuevo puente. (CÉSAR JIMENEZ ) ‹ >

El MOPC explicó que el tránsito se mantiene desde la Circunvalación de Santiago hasta Yásica; sin embargo, no es posible completar el trayecto hacia Puerto Plata.

Vías alternas

Como rutas alternas, las autoridades recomendaron utilizar la carretera San Víctor–Jamao–Sabaneta de Yásica, así como la carretera Navarrete–Puerto Plata, para garantizar la conectividad entre ambas provincias.

La entidad también informó que se trabaja en la habilitación de una ruta de desvío provisional en la zona afectada, la cual será anunciada una vez esté en condiciones de uso.

Asimismo, exhortó a los conductores a reducir la velocidad, respetar la señalización y mantenerse atentos al tránsito en ambos sentidos, debido a la presencia de equipos pesados y personal en el área de intervención.

Propósito del cambio

Estas acciones forman parte del seguimiento a los daños registrados en Villa Montellano tras las inundaciones, donde el colapso del puente ha impactado la movilidad entre Santiago y Puerto Plata, mientras continúan los trabajos para restablecer el paso en la carretera turística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/847f661a-8b5c-4b44-b0ef-f4be1ded80a6-28d9ee5d.jpg Daños provocados en Villa Montellano tras las inundaciones (CÉSAR JIMENEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/d9b071f7-3900-471e-ba52-d18480b3fc27-dd405c1f.jpg Daños provocados en Villa Montellano tras las inundaciones (CÉSAR JIMENEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/18/925eeed8-d819-4695-a8ea-10aec0bf094e-98334631.jpg Daños provocados en Villa Montellano tras las inundaciones (CÉSAR JIMENEZ) ‹ >