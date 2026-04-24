Protesta contra minería bloquea autopista Duarte en Santiago por 25 minutos

Manifestantes marchan por las calles de Santiago, escoltados por agentes de la Policía Nacional, en rechazo a la exploración minera en la Cordillera Septentrional. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Una protesta en rechazo a la exploración minera en la Cordillera Septentrional paralizó este viernes el tránsito durante unos 25 minutos en un tramo de la autopista Duarte, en la provincia de Santiago, luego de que manifestantes bloquearan la vía.

Los participantes en la manifestación partieron caminando desde el Monumento a los Héroes de la Restauración y se detuvieron durante 25 minutos en el tramo de Amaprosan de la autopista Duarte, donde se sentaron sobre la vía e impidieron el paso de vehículos, generando un prolongado congestionamiento.

Conductores se vieron obligados a detenerse mientras los organizadores desarrollaban la jornada de protesta, que forma parte de una serie de movilizaciones contra la actividad minera en zonas montañosas.

El sacerdote católico Ramón “Niño” Ramos explicó que la interrupción del tránsito busca llamar la atención del presidente Luis Abinader para que anule la resolución que permite la exploración minera en comunidades de la Cordillera Septentrional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-10532-pm-1-b46b1214.jpeg Ciudadanos levantan carteles durante la protesta en Santiago, exigiendo la cancelación de permisos para la exploración minera en las montañas del país. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-10532-pm-4c1011b7.jpeg El sacerdote Ramón Ramos, junto a otros participantes, lidera la marcha con banderas en manos, pidiendo la protección de la Cordillera Septentrional frente a la minería. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-10526-pm-845a9cf8.jpeg Manifestantes se sientan en la acera y la calle durante el bloqueo de la autopista Duarte, exigiendo que se suspenda la actividad minera en la Cordillera Septentrional. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ ›

Se trata de la quinta ocasión en que organizaciones realizan manifestaciones en Santiago por esta causa.

De su lado, el también sacerdote José Luis Martínez criticó la falta de respuesta de las autoridades ante sus reclamos. El religioso exigió garantías formales de que no se otorgarán permisos de explotación minera en estas áreas.

Aseguró que, hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta oficial por escrito.

En la movilización participaron, además de los sacerdotes, líderes políticos, miembros de organizaciones campesinas, grupos sociales, ambientalistas y otros sectores.

Llamado al Congreso

Durante la protesta, otros manifestantes calificaron a las autoridades de “indolentes, sordas y ciegas” frente al clamor de la población, que demanda la protección de los recursos naturales y de las principales cordilleras del país, incluida la Sierra de Bahoruco.

Asimismo, hicieron un llamado al Congreso Nacional de la República Dominicana para que declare la Cordillera Septentrional como Patrimonio Natural, libre de exploración minera y extracción de materiales, con el objetivo de preservar las fuentes de agua y los ecosistemas.

Agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) supervisaron la actividad.

Los manifestantes anunciaron una nueva movilización para el domingo 24 de mayo en el mismo lugar, en caso de que las autoridades no atiendan su llamado.