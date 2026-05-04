Estación de bomberos de Santiago fue detenida de nuevo; ahora por problemas de terreno

Un camión de bomberos estacionado en las inmediaciones de la Estación Central del Cuerpo de Bomberos de Santiago, actualmente en proceso de reconstrucción. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La construcción de la estación central del Cuerpo de Bomberos de Santiago, una obra iniciada hace casi dos décadas, permanece detenida nuevamente tras detectarse problemas de suelo y drenaje en el terreno donde se levanta la edificación, en el sector El Dorado.

El proyecto, cuyo primer picazo fue dado en abril de 2007 durante la gestión del entonces alcalde José Enrique Sued (fallecido), ha atravesado múltiples administraciones sin lograr su conclusión, acumulando retrasos, abandono y deterioro estructural.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Alcaldía de Santiago, la obra, que ya había sido licitada y presentaba avances iniciales en su fase actual, fue paralizada de forma temporal para realizar estudios técnicos actualizados del terreno.

Las autoridades explicaron que en la zona existe una alta presencia de agua subterránea y problemas de drenaje, asociados a una cañada cuyo flujo fue alterado en el pasado, situación que ha provocado inundaciones recurrentes en áreas cercanas como la avenida 27 de Febrero, El Dorado y Hoya del Caimito.

Según el informe, estas condiciones afectan la estabilidad del suelo y representan un riesgo para cualquier tipo de infraestructura, por lo que se dispuso la intervención del sistema de drenaje pluvial antes de continuar con la edificación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/whatsapp-image-2026-05-03-at-95323-am-82ff2f5e.jpeg Maquinaria pesada interviene el terreno donde se construye la estación de bomberos en el sector El Dorado de Santiago. (FUENTE EXTERNA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/03/whatsapp-image-2026-05-03-at-95323-am-1-9de4400b.jpeg Señalización de obra advierte sobre trabajos en curso en el área intervenida. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Los trabajos

Los trabajos en ejecución incluyen la demolición de estructuras que obstruían el paso natural del agua, así como la canalización mediante excavaciones e instalación de tuberías, labores que han avanzado de forma gradual pese a las lluvias registradas en la zona.

Un proyecto pendiente

La Alcaldía indicó que la corrección del terreno podría extenderse por varias semanas, tras lo cual se retomaría el ritmo de construcción.

De reiniciarse las labores sin contratiempos, la obra tendría un plazo estimado de ejecución de aproximadamente un año.

La estación de bomberos ha sido un proyecto pendiente en Santiago desde 2007, sin que las gestiones municipales posteriores lograran completarlo.

En los últimos años, el Gobierno central también ha anunciado apoyo para su terminación.